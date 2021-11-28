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Центробанк Туркменистана выпустил монеты в честь Саммита ОЭС

CentralAsia (KZ) -  Центральный банк Туркменистана выпустил золотую и серебряную монеты достоинством в 100 манатов ($28,6 по госкурсу или $4,1 по актуальному курсу «черного рынка») по случаю проведения в Ашхабаде 28 ноября Саммита глав государств Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщило госинформагентство ТДХ.

Монеты изготовлены сингапурской компанией Eng Leong Medalliс Industries Pte Ltd. На лицевой стороне изображен контур земного шара, а в центре – символ ОЭС. На реверсе – герб Туркменистана.

Мероприятие пройдет в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в ОЭС в 2021 году.

Членами ОЭС являются 10 стран – Иран, Турция, Пакистан, Афганистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан.

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