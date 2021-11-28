Израильские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

CentralAsia (CA) - Особый вид излучения, называемый миллиметровыми волнами, может уничтожать коронавирус и полиовирус на поверхностях за две секунды, выяснили ученые Ариэльского университета в Израиле, пишет The Jerusalem Post.

Один из авторов исследования, профессор Мойше Эйнат из департамента электротехники, пояснил, что длина волны составляет около 3 мм. «Для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров», — рассказал он. Исследование ученых Ариэльского университета было опубликовано на портале Environmental Chemistry Letters.

Данные, полученные ими, имеют важное значение для процесса дезинфекции поверхностей, в том числе помещений и оборудования, где проходила работа с коронавирусом, пишет издание. Ученые отмечают, что это позволит очищать поверхности очень быстро. «Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда даже целый час, и, кроме того, они могут быть токсичными для людей, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным», — отметил еще один автор исследования, молекулярный биолог Габи Герлиц.

По данным ученых, излучение действует очень мягко, не нагревая и не повреждая поверхности, поэтому способ может использоваться при обработке, например, электронного оборудования.

При этом пока речь о том, чтобы подобным образом уничтожать вирус в организме человека, не идет, однако ученые полагают, что с помощью технологии можно будет в будущем обеззараживать воду.

В апреле ученые Техасского университета A&M предложили способ уничтожения коронавируса вне человеческого организма с помощью тепловой обработки. Они выяснили, что при нагревании почти до 72 градусов в течение полусекунды титр вируса уменьшается в 100 тыс. раз, чего достаточно для его нейтрализации.