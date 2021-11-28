Китайские ученые предсказали «колоссальную» вспышку COVID-19 в случае открытия границ

CentralAsia (CA) - Математики Пекинского университета выпустили исследование, согласно которому Китай рискует столкнуться с «колоссальной» вспышкой коронавируса, если откажется от ограничений на поездки. Исследование опубликовано на сайте китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Используя данные за август из США, Великобритании, Испании, Франции и Израиля, математики оценили потенциальные потери, если Китай примет ту же тактику борьбы с пандемией, что и эти страны.

По их подсчетам, число ежедневных новых случаев заболевания в Китае достигнет по меньшей мере 637 тыс. 155, если он примет стратегию США. Число ежедневных случаев могло бы вырасти до 275 тыс. 793, если бы Китай использовал тот же подход, что и Великобритания, и 454 тыс. 198 случаев, если бы он подражал Франции, указывается в исследовании.

Математики заявили, что Китай не может позволить себе отменить ограничения на поездки без более эффективных прививок или специальных методов лечения. Возможная «колоссальная» вспышка будет непосильной нагрузкой для медицинской системы, говорится в докладе.

«Наши результаты ясно предупреждают о том, что в настоящее время мы не готовы использовать стратегии «открытости», основанные исключительно на гипотезе о коллективном иммунитете, вызванном вакцинацией, пропагандируемой некоторыми западными странами», — пишут исследователи.

Математики отметили, что их оценки основаны на базовых арифметических расчетах и что для изучения эволюции пандемии в случае отмены ограничений на поездки необходимы более сложные модели.

27 ноября Китай сообщил всего лишь о 23 новых случаях заражения коронавирусом. Это один из самых низких показателей в мире. Для сравнения, в России за последние сутки выявили 33 тыс. 548 новых случаев. Китай, который в феврале собирается принять Олимпийские игры, придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19, нацеленной на жесткую блокировку распространения инфекции. Для сдерживания вируса Пекин использует местные локдауны, ограничения на передвижение и массовые тестирования.

Страны начали вводить новые ограничения из-за распространения нового штамма, который ВОЗ назвала «омикроном». Израиль полностью закрыл въезд для иностранцев, Великобритания ввела обязательную изоляцию для приезжающих. Новый штамм появился в Южной Африке. ВОЗ предупредила, что он обладает большим числом мутаций и предположительно несет повышенный риск повторного заражения в сравнении с другими штаммами этой категории.

ВОЗ также отметила, что новый вариант распространяется быстрее, чем это было во время прошлых всплесков инфекции, что может говорить о его повышенной заразительности.