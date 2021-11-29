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Монгольский дзюдоист Цэцэнцэнгэл завоевал золото в Абу-Даби в весовой категории +100 кг. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  Цэцэнцэнгэл Одхуу, член спортивного комитета Пограничной службы «Хилчин», завоевал золотую медаль в последний день турнира Большого шлема «Абу-Даби-2021», который проходил в столице ОАЭ 26-28 ноября.

Золото в категории свыше 100 кг отправляется в Монголию! Цэцэнцэнгэл Одхуу чистым броском в финале выиграл у румына Владута Симеонеску!

В рукопашной схватке именно Цэцэнцэнгэл произвел момент магии всего за 29 секунд до конца, заработав свой первый титул Большого шлема в истории.

На соревнованиях монгольские спортсмены завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали и заняли 3-е местов общекомандном зачете.

Сборная Монголии стала третьем медального зачета на Большом Шлеме в Абу-Даби из 41 стран!

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