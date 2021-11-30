Исполнительный совет МВФ завершил в 2021 году консультации с Монголией по статье IV

CentralAsia (MNG) - Монгольская экономика восстанавливается после самой глубокой рецессии за десятилетие, несмотря на затяжную пандемию. Восстановление в значительной степени обусловлено экспортом, чему способствуют глобальное восстановление и базовый эффект. Несмотря на продолжающуюся экономическую поддержку и успешную программу вакцинации, внутренняя активность остается слабой из-за пандемии. Многие работники, особенно работницы, покидают рабочую силу, возможно, навсегда. Инфляция в последнее время выросла, но в основном из-за переходных факторов, влияющих на импортные цены. Во время пандемии проводилась соответствующая поддержка. Однако крупные, нецелевые и продолжающиеся меры бюджетной, квазифискальной и финансовой снисходительности, обусловленные мерами парламента, усилили макрофинансовую уязвимость: резко увеличился государственный долг, балансы банков еще больше ухудшились, и операционная независимость Банка Монголии (БМ) была поставлена под угрозу.

Правительство и БМ должным образом управляли внешними уязвимостями Монголии. Воспользовавшись благоприятными глобальными финансовыми условиями, еврооблигации со сроком погашения в 2022–2023 годах были успешно пролонгированы на более выгодных условиях. БM произвольно наращивал свои валовые международные резервы, чему способствовали сжатие и сбои в импорте, благоприятные условия торговли и выделенные МВФ SDR на 2021 год в размере 98,3 млн долларов США (95,8 процента квоты). Даже в этом случае международные резервы оцениваются как недостаточные с учетом крупных внешних обязательств.

Экономические перспективы остаются сильными, хотя и неопределенными. Согласно прогнозам, реальный ВВП вырастет на 4,5 процента в 2021 году после сокращения на 4,6 процента в 2020 году. В 2022–2023 годах Монголия по-прежнему находится на грани экспортного бума, и ожидается, что рост ускорится до 6½–7 процентов, если экспортные порталы полностью откроются и медный рудник Оюу-Толгой будет завершен в срок. Поскольку пандемия в значительной степени находится под контролем, ожидается, что внутренняя активность постепенно нормализуется. Ожидается, что среднесрочный рост замедлится до 5 процентов, но уровни производства, вероятно, останутся ниже докандемических тенденций из-за постоянного снижения активности.

Ожидается, что инфляция вернется в целевой диапазон БM. Несмотря на бум экспортных цен, улучшение текущего счета в 2020 году, вероятно, будет временным, когда восстановление будет продолжаться и импорт увеличится. Это отражает отсутствие у Монголии диверсификации экспорта, сильную зависимость от импорта и высокий внешний долг.

Риски для прогноза связаны с рисками снижения. Обострение пандемии, длительное закрытие границ и более жесткие условия глобального финансирования создают значительные риски, учитывая небольшие чистые международные резервы Монголии и высокий внешний долг.

Слабость финансового сектора, усугубленная пандемией, увеличивает подверженность Монголии внешним потрясениям, вынуждая государственный и частный секторы брать внешние займы.

Существенное ухудшение качества активов может повлиять на капитал банка и задержать восстановление. Наконец, проциклическая политика может подорвать макрофинансовую стабильность и устойчивость долга, уменьшив пространство для маневра в политике для устранения других серьезных рисков, подрывая восстановление Монголии.

Оценка Исполнительного совета

Исполнительные директора поблагодарили власти Монголии за успешную кампанию вакцинации и приветствовали начавшееся восстановление за счет экспорта. Несмотря на хорошие экономические перспективы, директора отметили, что сохраняются значительные риски ухудшения ситуации с учетом неопределенности, связанной с пандемией, ограниченными резервными запасами Монголии и высоким внешним государственным долгом. В этом контексте они подчеркнули важность разумного управления экспортным бумом для обеспечения восстановления и достижения долгосрочных целей развития страны.

Директора согласились с тем, что в ближайшей перспективе, возможно, потребуется сохранить поддерживающую политику, учитывая затянувшуюся пандемию и слабое восстановление внутренней активности. Призвав к амбициозной стратегии бюджетной консолидации, директора подчеркнули важность смелых структурных бюджетных реформ для решения проблемы неприемлемой динамики долга. С этой целью они подчеркнули важность более адресных и более эффективных программ социальной помощи, амбициозных пенсионных реформ, улучшенного управления государственными инвестициями и налогового администрирования. Похвальные планы электронного управления и реформы государственных предприятий должны быть конкретизированы и реализованы. Директора также подчеркнули, что целостность Future Heritage Fund должна быть сохранена для поддержания доверия инвесторов.

Директора подчеркнули необходимость повышения операционной независимости Банка Монголии (БМ) для обеспечения денежно-кредитной и внешней стабильности. Требуется постоянная бдительность, чтобы инфляция не стала устойчивой. Директора подчеркнули, что квазифискальные операции должны быть перенесены в бюджет и прекращены, а парламент должен сопротивляться принятию решений по денежно-кредитным и финансовым операциям. Более высокая гибкость обменного курса может служить амортизатором. БM следует продолжить создание своих внешних буферов и сокращение нельготных внешних обязательств.

С озабоченностью отметив возможность потенциальных уязвимостей в банковском секторе, директора призвали уделять больше внимания надзорным органам укреплению банков и планированию на случай непредвиденных обстоятельств. В этом контексте они подчеркнули важность последовательного подхода к банковским реформам для сведения к минимуму риска системной нестабильности. Поэтапный отказ от соблюдения нормативных требований к концу 2021 года и своевременное проведение новой и независимой проверки качества активов банков с потенциально дефицитным капиталом будут необходимы для обеспечения прозрачности и надлежащей оценки банковских балансов. Подчеркнув необходимость создания необходимых предварительных условий для успешного IPO и планов на случай непредвиденных обстоятельств, они призвали отложить крайний срок IPO.

Директора приветствовали долгосрочную стратегию развития властей, направленную на устойчивый, инклюзивный и зеленый рост. Для улучшения делового климата они призвали власти решительно заняться решением давних проблем, связанных с коррупцией, корпоративным управлением и ПОД / ФТ, чтобы укрепить инвестиционный климат и способствовать диверсификации. Обновление системы несостоятельности и реформы судебной системы должны стать приоритетом для решения проблем, связанных с ухудшением балансовых отчетов. Директора подчеркнули важность публикации полного аудиторского отчета о расходах, связанных с COVID, включая недостающую информацию о бенефициарных владельцах.

Таблица 1. Монголия: отдельные экономические показатели, 2020-22 гг.

Население (2019): 3,4 миллиона

ВВП на душу населения: 3965

Квота: 72,3 миллиона СДР

(В долларах США, 2020 г.)

Основные продукты и экспорт: медь, уголь, золото и кашемир.

Процент бедных: 28,4

Основные экспортные рынки: Китай, Россия.

Выход

Рост реального ВВП (изменение в процентах)

-4,6

4.5

7.0

Цены

Потребительские цены (ВП; изменение в процентах)

2.3

7,5

7.0

Счета сектора государственного управления

Первичный баланс (определение МВФ)

-6,7

-3,1

-1,1

Государственный долг 1 /

77,4

81,5

76,8

Денежно-кредитный сектор

Рост кредита (изменение в процентах)

-3,9

9.0

11.0

Платежный баланс

Сальдо по текущим операциям

-5,1

-12,8

-12,8

Экспорт товаров (изменение в процентах г / г)

-2,7

12.1

17,9

Импорт товаров (изменение в процентах г / г)

-13,1

31,5

13,6

Валовые официальные резервы (в миллионах долларов США) 2 /

4534

4243

4508

Обменный курс

Төгрөг за доллар США (eop)

2850

Источники: власти Монголии; и прогнозы персонала Фонда.

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