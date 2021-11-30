В Казахстане задержан мужчина, продавший в рабство шестерых граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В столице Казахстана задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый за торговлю людьми, передает пресс-служба ДП Нур-Султана.

Мужчина находился в межгосударственном розыске. В 2014 году он вывез из Узбекистана шестерых граждан, обещав им высокооплачиваемую работу в Казахстане.

В Алматы он отобрал у соотечественников паспорта и передал их другому человеку. Семь месяцев мужчин заставляли работать в трудных условиях. В 2015 году мужчину осудили в Узбекистане на пять лет лишения свободы за торговлю людьми.

"Решением суда в 2019 году неотбытая часть наказания заменена на условно-досрочное освобождение. Оказавшись на УДО, мужчина скрылся в Казахстане. Его объявили в розыск в Узбекистане. В настоящее время решением суда мужчина заключен под стражу, решается вопрос его экстрадиции в Узбекистан", — сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.