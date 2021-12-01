Ученики школы №33 Улан-Батора заняли 3-е место на Всемирном турнире по шахматам среди школьников

CentralAsia (MNG) - Всемирный командный шахматный турнир среди школьников проводился онлайн в течение года, в нем приняли участие 2600 детей из 295 команд из 54 стран. Групповой этап и финал прошли в Дубае, ОАЭ.

108 юных шахматистов из 12 команд из 10 стран проверили свой интеллект в испанской части «World EXPO 2020».

Индийская компания Velammal Nexus выиграла международный шахматный турнир среди школьников, команда Сако Оливерос из Перу занял второе место, школа № 33 Монголии заняла третье место, а школа № 1 Монголии заняла четвертое место.

Средняя школа в Чехии — 5-е место, средняя школа Испанской республики — 6-е, средняя школа Турецкой Республики — 7-е и средняя школа США — 8-е место соотственно.

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