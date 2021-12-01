Представитель Узбекистана впервые вошёл в состав руководства Паралимпийского комитета Азии

CentralAsia (UZ) - Председатель Национального паралимпийского комитета Узбекистана Мухторхон Ташходжаев единогласно избран членами делегации на должность вице-президента Паралимпийского комитета Азии.

Как сообщили в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Узбекистана, представитель РУз впервые избран вице-президентом данной континентальной организации.

Решение принято в ходе Генеральной Ассамблеи Паралимпийского комитета Азии, проводимого онлайн-формате. В Ассамблее принимают участие главы Паралимпийских комитетов из 45 стран континента.

Как сообщалось ранее, в этом году на генеральной ассамблее МПК прошли выборы в Исполком МПК, где на 12 имеющихся должностей выдвинуты в общей сложности 26 кандидатов.

Исполком МПК будет состоять из одного президента, одного вице - президента и 10 членов Совета. Председатель Совета спортсменов МПК является членом Исполкома по должности.