Представитель Узбекистана впервые вошёл в состав руководства Паралимпийского комитета Азии

- Узбекистан, спорт
- 11:33, 01 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Председатель Национального паралимпийского комитета Узбекистана Мухторхон Ташходжаев единогласно избран членами делегации на должность вице-президента Паралимпийского комитета Азии.
Как сообщили в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Узбекистана, представитель РУз впервые избран вице-президентом данной континентальной организации.
Решение принято в ходе Генеральной Ассамблеи Паралимпийского комитета Азии, проводимого онлайн-формате. В Ассамблее принимают участие главы Паралимпийских комитетов из 45 стран континента.
Как сообщалось ранее, в этом году на генеральной ассамблее МПК прошли выборы в Исполком МПК, где на 12 имеющихся должностей выдвинуты в общей сложности 26 кандидатов.
Исполком МПК будет состоять из одного президента, одного вице - президента и 10 членов Совета. Председатель Совета спортсменов МПК является членом Исполкома по должности.