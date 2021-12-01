После завершения миссии в Туркменистане ВОЗ заявила о необходимости «активизировать усилия по обнаружению COVID-19»

CentralAsia (TM) - Экспертная миссия высокого уровня Европейского офиса ВОЗ, направленная на повышение готовности систем здравоохранения, завершила свою работу в Туркменистане. Об этом сообщило представительство ООН в Туркменистане.

Миссию возглавляла региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Дорит Ницан. «Во время нашего визита мы стремились подчеркнуть меняющийся характер пандемии во всем Регионе из-за распространения дельта-варианта. Мы также обратили внимание на появление новых вариантов и распространение, наблюдаемое во всем мире, даже в странах с высоким охватом вакцинацией», – прокомментировала она поездку.

Важным элементом миссии явилось обсуждение с сотрудниками Минздрава и Минсельхоза укрепления субрегионального потенциала в области бактериологии и вирусологии на основе принципов Единого Здоровья. Кроме того, миссия изучила, как можно настроить возможности генетической последовательности вирусов, чтобы помочь в обнаружении COVID-19.

«Миссия подчеркнула необходимость активизировать усилия по обнаружению COVID-19. Своевременное сообщение о случаях является обязательным, так как это позволяет задействовать дополнительные средства реагирования: отслеживание контактов; карантин; обеспечение адекватного ухода и надлежащего ведения случая; адаптация мероприятий к эпидемиологической ситуации; наблюдение и тестирование. Все они требуют участия сообщества и основаны на прозрачности», – отметила Дорит Ницан

Кроме поддержки Туркменистана в подготовке к COVID-19, эксперты ВОЗ имели возможность посетить несколько медицинских учреждений для выработки рекомендаций в других областях, включая неинфекционные заболевания, борьбу против табака и информационные системы здравоохранения.

Членами миссии были эксперты в области готовности к чрезвычайным ситуациям и ответных мер, неинфекционных заболеваний, окружающей среды и единого здоровья, эпидемиологии и эпиднадзора, данных и информационных систем здравоохранения, цифрового здравоохранения и инноваций. Работая вместе с туркменскими экспертами, они смогли сформулировать рекомендации, основанные на достоверных данных, научных данных и опыте других стран Европейского региона, говорится в информационном сообщении.

ООН напоминает, что решение об организации миссии было принято во время визита в Туркменистан директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

8 октября Ханс Клюге прибыл в Ашхабад и провел переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, по итогам которых стороны договорились провести «в ближайшее время» техническую миссию ВОЗ в Туркменистане по изучению генома коронавируса. Годом ранее глава государства разрешил ВОЗ провести в стране независимые тесты на COVID-19, однако миссия так и не смогла попасть в Туркменистан.

Между тем 9 ноября старший офицер ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд заявила, что «пандемия COVID-19 распространяется в мире уже почти два года, поэтому с научной точки зрения вряд ли можно представить, что вируса в Туркменистане нет».