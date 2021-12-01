Президент Узбекистана и глава ФСБ России обсудили вопросы противодействия угрозам безопасности

CentralAsia (UZ) - В среду, 1 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял директора федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, находящегося в Ташкенте с рабочим визитом.

В начале встречи Александр Бортников передал Шавкату Мирзиёеву искренние приветствия и пожелания от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества. Высоко оценены плодотворные результаты двусторонней встречи на высшем уровне, проведенной 19 ноября текущего года в Москве.

Особое внимание было уделено поддержанию регулярных контактов и развитию практического сотрудничества между компетентными органами двух стран по противодействию современным угрозам безопасности, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, киберпреступлениями, наркотрафиком и другими вызовами.

Состоялся также обмен мнениями по ситуации в регионе в контексте складывающейся обстановки в Афганистане.