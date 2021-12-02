экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главный инфекционист США сообщил о сопротивляемости «омикрона» вакцинам
Энтони Фаучи
Энтони Фаучи

CentralAsia (CA) -  Штамм коронавируса «омикрон», который впервые выявили на территории ЮАР, возможно, передается легче и может сопротивляться действию вакцин. Такое заявление сделал главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в ходе брифинга, который транслировался в Twitter Белого дома.

«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины», — заявил Фаучи. При этом он отметил, что это предположение нуждается в дополнительной проверке.

Ранее Фаучи сообщил, что в Соединенных Штатах был зарегистрирован первый случай инфицирования омикрон-штаммом. Новый вариант коронавируса обнаружили у человека, который вернулся из ЮАР. Пациент сейчас находится на самоизоляции, люди, с которыми он контактировал, не заражены, добавил инфекционист. Фаучи также отметил, что заболевший прошел полный курс вакцинации, он уже идет на поправку.

Штамм коронавируса «омикрон» впервые выявили в ЮАР 11 ноября, сообщал министр здравоохранения страны Джо Фаала. Всемирная организация здравоохранения предостерегла о мировой угрозе из-за распространения нового штамма.

Врач из ЮАР Унбен Пиллэй в интервью Bloomberg рассказывал, что симптомы заболевания омикрон-штаммом пока проявляются в легкой форме и схожи с теми, что бывают при гриппе.

«Мы видели пациентов с симптоматикой гриппа — сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и общими болями в теле», — сказал он.

По словам врача, все эти симптомы схожи с теми, что были в другие волны COVID-19, однако изучение нового штамма только начинается.

Cлучаи заражения омикрон-штаммом также выявили в Ботсване, Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконге и других странах. Некоторые государства, включая Марокко, Израиль и Японию, временно закрыли границы для иностранцев.

print
  • Президент Узбекистана и глава ФСБ России обсудили вопросы противодействия угрозам безопасности
  • В Узбекистане по одной дозе препарата от коронавируса получили 82% подлежащего вакцинации населения
  • 21-летняя Ралина Арабова представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2021». Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com