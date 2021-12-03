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В Азербайджане представят туристический и спортивный потенциал Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Баку 15-17 декабря текущего года в рамках выставки "Made in Uzbekistan" будет презентован туристический потенциал Узбекистана, где можно будет ознакомиться с историческими достопримечательностями республики, новыми возможностями и видами туризма, а также гастрономическими изысками, которые будут представлены гостям выставки для дегустации. В рамках презентации туристического потенциала Узбекистана будет проведен ряд переговоров о дальнейшем сотрудничестве сторон в сферах туризма и спорта, сообщили местные СМИ.

Выставка "Made in Uzbekistan" и проводимая работа в данном направлении должны положительно отразиться на динамике дальнейшего развития торгово-экономического, туристического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.

Установление прямых связей между деловыми структурами Узбекистана и Азербайджана, занимающимися вопросами продвижения экспорта, туризма и привлечения инвестиций, позволит обмениваться знаниями и опытом по продвижению отечественной продукции на рынках зарубежных стран, отметили организаторы.

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