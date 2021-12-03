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В Узбекистане опровергли причастность к угрозам в адрес экс-тренера ФК «Навбахор» Андрея Канчельскиса
Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис
Предыстория: Футбольный клуб Узбекистана подозревают в причастности к угрозам тренеру Андрею Канчельскису

CentralAsia (UZ) -  Наманганский футбольный клуб "Навбахор" прокомментировал информацию об угрозах в адрес тренера Андрея Канчельскиса. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

"ПФК «Навбахор» сообщает, что на решение ФИФА, вынесенное в августе 2021 года, обязывающее клуб выплатить 1,6 млн долларов США в качестве компенсации, подана апелляционная жалоба в Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне, Швейцария. Для защиты ПФК «Навбахор» были привлечены иностранные юристы, и следует особо отметить, что клуб представил доказательства в КАС, позволяющие с высокой вероятностью оспорить решение ФИФА", - говорится в сообщении.

Юристы команды были проинформированы юристом Андрея Канчельскиса задолго до текущей ситуации. Они заявили, что непричастны к этой ситуации, и предложили помочь в разрешении этого вопроса.

Также клуб обратился к своим болельщикам. Отмечено, что эта ситуация может навредить его репутации. ФК подчеркнул, что «ответственно подходит к решению любого инцидента с привлечением юристов и всегда разрешает все споры законным путем».

Ранее советский и российский футболист Андрей Канчельскис связал поступившие ему угрозы с судебным делом с ФК "Навбахор", в котором он работал в 2018-2020 годах.

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