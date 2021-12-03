Теннисистку из Узбекистана пожизненно дисквалифицировали за «договорные матчи»

CentralAsia (UZ) - Теннисистка из Узбекистана Альбина Хабибулина наказана пожизненным запретом на участие в официальных соревнованиях. Данное решение было принято Международным агентством по обеспечению честности тенниса.

Отмечается, что теннисистка неоднократно нарушала правила игры и организовывала договорные матчи.

Спортсменке запретили участвовать и посещать любые турниры по теннису. Кроме того, ее оштрафовали на 150 тысяч долларов.

Эта история началась в 2019 году. Альбина Хабибулина была задержана во Франции по подозрению в организации договорных матчей. Вопросы у властей вызвал матч с призовым фондом в 15 тысяч долларов, к которому внимание полиции привлекли букмекеры. По их мнению, ставки на матч оказались слишком высокими, что могло указывать на мошенническую схему с участием спортсменки.

Спортсменка за всю карьеру набрала наибольшее количество очков в одиночном разряде IFT, заняв 492 место, и наибольшее количество очков в парном разряде IFT— 208.