В Узбекистане объяснили причины возникновения песчаных бурь

CentralAsia (UZ) - Причиной песчаных бурь в Узбекистане является песок пустыни, а не бурное строительство в республике, заявил глава управления государственного комитета по экологии республики Азиз Калимбетов 3 декабря на брифинге.

«Пыльная буря, которую мы впервые наблюдали в стране за последние 150 лет, не связана с большим количеством строек. В данном случае песок пустыни проникает к нам с порывами ветра», — заявил Калимбетов.

При этом чиновник не связал песчаные бури с массовой вырубкой деревьев, в основном чинар (платанов) по всей республике. Однако сообщил, что в Узбекистане озеленение занимает 8% всей территории, а по мировым стандартам оно должно быть на уровне 30%.

Калимбетов заявил, что в ближайшие годы в Узбекистане планируется снизить уровень загрязнения с помощью современных технологий. В течении двух лет, вплоть до 2023 года, будет разработана программа обновления пылегазового оборудования и будут начаты работы. Он подчеркнул, что сейчас более 60% из почти 6 500 пылегазовых приборов не работают и оборудование не модернизировалось в последние 10 лет.

4 ноября на Узбекистан обрушились пыльные бури, которые снесли крышу здания мэрии Пешкунского района Бухарской области Узбекистана. Тогда «Узгидромет» заявил, что такого не наблюдалось 150 лет.