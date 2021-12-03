Посольство Узбекистана откроется в Стокгольме

CentralAsia (UZ) - В пятницу, 3 декабря, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся в Стокгольме с рабочим визитом, провел встречу с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Швеции Анн Кристин Линде.

Подтверждена обоюдная заинтересованность Узбекистана и Швеции в развитии двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе проведения очередного раунда межмидовских политических консультаций.

Подчеркнуто, что намеченное открытие в Стокгольме посольства Узбекистана будет способствовать значительной активизации двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями и оценками по ситуации в Афганистане.