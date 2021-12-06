Азиатский фонд расширяет поддержку женщин-предпринимателей в Монголии

CentralAsia (MNG) - Фонд «The Asia Foundation» в Монголии учредил первый филиал своего Центра женского бизнеса (WBC) в Арвайхээре, аймак Өвөрхангай, при поддержке правительства Канады через агентство Global Affairs Canada, правительства Австралии и частной благотворительной группы Lotus Circle. WBC поддерживает действующих и начинающих женщин-предпринимателей в Өвөрхангай через бизнес-тренинги, наставничество и сетевые возможности.

На церемонии открытия выступили местные женщины-предприниматели, председатель Хурала представителей граждан Өвөрхангай О.Пурэвдорж., представитель Фонда Азии в Монголии Марк Кениг, заместитель губернатора Өвөрхангай С.Ундрах и Чрезвычайный и Полномочный Посол Из Канады в Монголию, Екатерина Ивкофф. Замечания были представлены более чем 40 гостям, представляющим администрацию Өвөрхангай, государственный и частный сектор, организации гражданского общества, финансовые учреждения и женщин-предпринимателей Өвөрхангай.

WBC в Өвөрхангай станет первым филиалом, расположенным за пределами густонаселенной столицы Монголии Улан-Батора. Азиатский фонд впервые посетил Өвөрхангай в ноябре 2020 года, когда стартовал четырехлетний проект по расширению экономических прав и возможностей женщин, финансируемый Global Affairs Canada. С тех пор Фонд подписал меморандум о взаимопонимании с местными властями Өвөрхангайской области для усиления совместных усилий по поддержке женщин-предпринимателей в регионе. Кроме того, Фонд и правительство Австралии запустили еще один проект по поддержке женщин-предпринимателей во время пандемии Covid-19 и после нее. Благодаря поддержке этих проектов и Lotus Circle, новый WBC в Өвөрхангай был оснащен новым компьютерным оборудованием, мебелью и инструкторами для поддержки процветающей экосистемы женщин-предпринимателей в сельских районах аймака.

В экономике Өвөрхангай задействовано более 20 000 женщин, из которых 12 000 — женщины-предприниматели, ведущие неформальный бизнес. Среди неактивной рабочей силы 56 процентов составляют женщины, которые не могут найти работу. С 2016 года WBC в Улан-Баторе поддержал более 8000 женщин в их предпринимательской деятельности. Азиатский фонд уверен, что WBC в Өвөрхангай окажет важную поддержку женщинам и послужит образцом для других сельских районов Монголии в поддержке расширения экономических прав и возможностей женщин.

Asia Foundation — это некоммерческая международная организация развития, стремящаяся улучшить жизнь в динамично развивающейся Азии. Основываясь на шестидесятилетнем опыте и глубоком знании местных условий, наша работа в регионе направлена на достижение пяти всеобъемлющих целей: укрепление управления, расширение прав и возможностей женщин, расширение экономических возможностей, повышение устойчивости окружающей среды и содействие международному сотрудничеству.

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