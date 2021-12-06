Шавкат Мирзиёев посетил Офис цифрового правительства в Казахстане

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении премьер-министра Казахстана Аскара Мамина 6 декабря посетил Офис цифрового правительства, расположенный на территории делового центра EXPO в городе Нур-Султане.

Офис был открыт в сентябре этого года и включает в себя Национальный аналитический центр, Центр цифровой трансформации и Национальный проектный офис.

Лидер страны также ознакомился с возможностями ситуационного центра. Он будет иметь доступ ко всем базам данных и тесно взаимодействовать с регионами, что позволит видеть реальную ситуацию в онлайн-режиме, к примеру данные по темпу роста вакцинации в стране.

Были продемонстрированы возможности аналитической платформы по внутренней и внешней торговле. С ее помощью в онлайн-режиме можно осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные стоимостные показатели. Кроме того, на базе офиса будут запущены проекты в сфере инноваций и аэрокосмической промышленности.

На этом государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Казахстан завершился.