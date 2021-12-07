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Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в ЮАР

CentralAsia (CA) -  Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» доминирует среди новых случаев в большинстве из девяти провинций страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава страны заявил, что главным инструментом в борьбе с новым штаммом является вакцинация, и призвал больше людей привиться против COVID-19.

«Южная Африка сейчас имеет достаточные запасы вакцин, вакцинация необходима для нашего экономического восстановления, потому что по мере вакцинации большего числа людей будут открываться новые сферы экономической деятельности», - сказал он.

По словам Рамафосы, правительство вскоре созовет Национальный совет по борьбе с коронавирусом, чтобы проанализировать состояние пандемии COVID-19 и решить, нужны ли дальнейшие меры для обеспечения безопасности людей.

«Мы внимательно следим за уровнем инфекций и госпитализаций. За последнюю неделю среднесуточное число инфицированных коронавирусом увеличилось в пять раз. «Омикрон», по-видимому, доминирует среди всех вариантов коронавируса в стране», - сказал президент.

Ранее врач из ЮАР Анжелик Кутзее рассказала, что признаки омикрон-штамма на начальном этапе отличаются от обычных симптомов коронавируса. По ее словам, у пациентов наблюдается «сильное чувство усталости». При этом ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.

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