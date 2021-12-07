30 модернизированных танков поступили на российскую базу в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступила на вооружение 201-й российской военной базы (РВБ), расположенной в Таджикистане. Об этом сообщается на сайте Центрального военного округа (ЦВО), в подчинении которого находится база.

«Боевая машина оснащена новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи «Акведук» и многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором. Кроме того, проведена модернизация боевого отделения танка: установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Уточняется, что батальон модернизированных танков, прибывший на замену устаревшим образцам техники, значительно повысит боевые возможности танкового подразделения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа.

«Три мотострелковых батальона (201-й РВБ) полностью перевооружены на современную боевую технику – БМП-2М и БТР-82А; зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы «Верба», также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд», автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения», – рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин о проведенном ранее в 2021 году переоснащении базы.

201-я РВБ — это крупнейший военный объект России за ее пределами. Она базируется в двух городах – Душанбе и Бохтаре (бывший Курган-Тюбе). В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, а также подразделение связи.

После резкого ухудшения ситуации в Афганистане в конце весны, в связи с выводом иностранных войск и наступлением радикального движения «Талибан», а затем и свержения проамериканского правительства в Кабуле, подразделения 201-й РВБ провели ряд учений совместно с таджикистанскими и узбекистанскими войсками вблизи таджикско-афганской границы.

В начале ноября командующий ЦВО Александр Лапин рассказал, что российские военнослужащие после масштабной дестабилизации обстановки в Афганистане провели 20 внеплановых учений в Таджикистане.

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