Что известно о новом канцлере Германии Олафе Шольце

CentralAsia (TM) - 8 декабря 2021 года на заседании Бундестага новым канцлером Германии избран социал-демократ Олаф Шольц. Он возглавил правительство, в которое помимо социал-демократов войдут представители партии «Союз-90/ Зеленые» и Свободной демократической партии.

Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке. Будущий канцлер — выходец из рабочей семьи, его дед был железнодорожником, а родители были заняты в текстильной промышленности. Всего в семье трое детей, у Шольца есть младшие братья Йенс и Инго. Первый стал анестезиологом, с 2009 года занимает должность председателя правления университетской больницы в Шлезвиг-Гольштейне, второй добился успеха в ИТ-сфере. Когда Шольц был еще ребенком, его семья переехала в район Гамбург-Ральштедт, где он и вырос. Примечательно, что Шольца крестили в церкви в районе Гамбург-Альтона, однако впоследствии он отказался от протестантской веры. Таким образом, он стал первым канцлером ФРГ, который не принадлежит ни к одной из конфессий.

В 1975 году Шольц вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), ему было 17 лет, он был еще учеником старшей школы. Выбор партии во многом был связан с мнением родителей — Шольц вспоминал, как восторженно они отзывались о бывших канцлерах социал-демократах Вилли Брандте и Гельмуте Шмидте. Последнего Шольц в те годы воспринимал как пример для подражания. Юный политик входил в ряды молодежной ассоциации партии Jusos (Jungsozialisten, «Молодые социалисты») и в период с 1982 по 1988 год был заместителем федерального председателя ассоциации. Также в течение двух лет до 1989 года был вице-президентом Международного союза социалистической молодежи.

В 1984 году политик закончил факультет права Гамбургского университета, после чего посвятил год общественным работам. С 1985 года начал работать юристом, со временем стал партнером в фирме Zimmermann, Scholz und Partner. Шольц специализировался на трудовом праве и за время работы выступал защитником сотен людей по делам о незаконных увольнениях. Во время объединения Германии выступал консультантом для многих производственных объединений.

В 1998 году Шольц женился на соратнице по партии Бритте Эрнст, с которой познакомился в молодежном союзе. Как и Шольц, она с молодости строила политическую карьеру в СДПГ и дважды занимала министерские посты на земельном уровне. Так, в 2017 году она стала министром образования, молодежи и спорта в Бранденбурге, из-за чего Эрнст и Шольц позднее переселились в Потсдам. С 2021 года она занимает пост президента Конференции министров образования, объединяющей глав всех профильных земельных ведомств ФРГ. Шольц неоднократно критиковал СМИ за вопросы о политическом будущем его жены после того, как он станет канцлером, и подчеркивал, что их брак основан на равноправии. Детей у пары нет.

По настоянию жены в 1998 году Шольц баллотировался на выборах в бундестаг и с тех пор неоднократно избирался в нижнюю палату парламента ФРГ. С 2001 года стал сенатором в Гамбурге, одновременно войдя в федеральное правление СДПГ, а годом позже присоединился к числу сторонников канцлера Герхарда Шредера, заняв пост генсека социал-демократов. В 2004 году после ухода Шредера с поста главы партии также подал в отставку, а через год стал управляющим делами фракции СДПГ.

К 2007 году политик, уже получивший прозвище Шольцомат (Шольц + автомат) за свою излишне сдержанную и четкую манеру речи, впервые получил министерский портфель в правительстве канцлера Ангелы Меркель. Там он занял пост министра труда и социальных дел. Однако Шольц пробыл в этой должности недолго: в 2009 году СДПГ пришлось уйти в оппозицию, а политику — занять место заместителя председателя партии, сменив Франка-Вальтера Штайнмайера, ныне президента ФРГ. В 2011 году Шольц стал первым. бургомистром (мэром) Гамбурга.

В 2018 году Шольц вновь вошел в правительство Меркель. Он стал министром финансов и вице-канцлером — вторым человеком в кабмине. За время своего пребывания на посту министра Шольц смог стать одним из самых популярных политиков в стране и самым популярным представителем своей партии. За ним закрепилась репутация профессионала и компетентного управленца. Именно он разработал меры поддержки бизнеса и населения Германии во время пандемии коронавируса. На международном уровне политик является инициатором создания фонда восстановления ЕС.

С февраля по апрель 2018 года Шольц был исполняющим обязанности председателя СДПГ, после того как Мартин Шульц подал в отставку. На место нового председателя президиумом была выдвинута председатель фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес. Однако ее кандидатура подверглась критике как левого, так и консервативного крыла социал-демократов. В результате ей все же удалось занять этот пост, но уже спустя год Налес подала в отставку.

После отставки Налес Шольц решил побороться за место председателя партии, выдвинув свою кандидатуру в паре с Кларой Гейвиц в 2019 году. Им удалось победить соперников в первом туре голосования, обойдя пятерых конкурентов с результатом 22,7% голосов. Тем не менее во втором туре они уступили «левому» дуэту Заскии Эскен и Норберта Вальтера-Борьянса, набрав 45,3% голосов однопартийцев против 53,1%.

Несмотря на проигрыш в борьбе за председательство, 10 августа 2020 года Шольц стал кандидатом в канцлеры от СДПГ. Таким образом, социал-демократы первыми объявили о том, кто поведет партию на парламентские выборы 2021 года, на год раньше соперников. На тот момент рейтинг некогда одной из самых популярных народных партий не превышал и 15%, поэтому мало кто верил, что у Шольца есть шансы на победу. При этом политик стал единственным кандидатом в канцлеры ФРГ, который не возглавлял собственную партию.

Ошибки соперников и грамотно построенная избирательная кампания уже к лету 2021 года сделали Шольца самым популярным кандидатом в канцлеры. Его личный рейтинг напрямую сказался на позициях партии и помог социал-демократам получить на 10% голосов больше, чем на предыдущих выборах. 26 сентября 2021 года СДПГ во главе с Шольцем выиграла парламентские выборы с результатом 25,7%. Блок ХДС/ХСС без Ангелы Меркель стал вторым, показав худший результат в истории — 24,1% голосов. На следующий день Шольц заявил о намерении создать коалицию «светофора» (по цветам партий) со Свободной демократической партией и «Зелеными».