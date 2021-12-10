Масштабные разрушения от взрыва в ТЦ Узбекистана вызвали сомнения у жителей в озвученных причинах инцидента

CentralAsia (UZ) - Первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов назвал чудом то, что всего 11 человек пострадали от взрыва в городе Денау Сурхандарьинской области, вызвавшего массовые разрушения.

«В результате взрыва двое пациентов были доставлены в больницу в критическом состоянии. Одна из них, Феруза Омонова, 1986 года рождения, оказалась под обломками бетона обрушившегося во время взрыва здания. У нее было оторвано запястье, сломан таз, другие части тела также были разорваны и раздавлены. У пациентки было острое кровотечение открытого и закрытого типов.

Однако, в результате своевременной помощи, оказанной нашими специалистами, её жизнь была спасена. Вчера она была в критическом состоянии, а сейчас уже в умеренно тяжелом состоянии, в сознании, разговаривает с родственниками.

Второй пациент был госпитализирован в критическом состоянии с множественными ушибами мягких тканей, сотрясением мозга и другими травмами. Его также лечили самые квалифицированные врачи, и сегодня жизни этого пациента ничего не угрожает. Его состояние стабильное. Оба пациента, поступившие в критическом состоянии, переведены из реанимации в общую палату.

Еще у двоих пациентов оказались множественные переломы. В момент взрыва один из них находился внутри здания, а другой - снаружи. Их сломанные кости восстанавливаются, общее состояние пациентов - средней тяжести.

Двое пострадавших оказались под обрушившимися балками здания, и скончались на месте происшествия. Их тела были обнаружены в течение часа и переданы членам семьи. Это чудо, что в такой трагедии пострадали всего 11 человек, 9 из которых выжили», - цитирует издание Кун.уз министра Амрилло Иноятова, сообщившего об этом на пресс-конференции 8 декабря.

Ранее сообщалось, что для расследования причин и последствий происшествия была создана правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым, которая в тот же день прибыла к месту инцидента. Официальные лица заявляют, что причиной инцидента стала «вспышка газовоздушной смеси», которая стала причиной последовавшего пожара.

Однако, судя по сообщениям в социальных сетях, жители Денау не верят, что взрыв был вызван утечкой газа, и не удовлетворены официальным объяснением произошедшего.

По словам пользователей Интернета, давление газа в районе, где расположен торговый центр, было очень низким. Кроме того, жители Денау заявляют, что в комплексе работала система вентиляции, и если бы имела место длительная утечка газа, то у находившихся внутри наблюдалось бы отравление газом, но этого не произошло. Пострадавшие от взрыва также заявили корреспонденту издания «Дарё», что не чувствовали запаха газа.

В социальных сетях высказывались предположения о том, что торговый центр, возможно, был взорван, говорилось, что аналогичные инциденты уже имели место в Денау в прошлом, включая пожар на популярном рынке «Хабиб». Пользователи писали, что и тогда дело было «спущено на тормозах».

Заместитель Генпрокурора Узбекистана Дониер Масалиев на пресс-конференции с участием членов правительственной комиссии отрицал, что причиной взрыва в торговом центре «Инденим» стали взрывчатые вещества или взрывоопасные нефтепродукты.

Вместе с тем, представитель Генпрокуратуры Узбекистана заявил, рабочей версией расследования является «вспышка газо-воздушной смеси» и что для выяснения причин взрыва было назначено более десятка судебно-медицинских экспертиз, об итогах которых общественности будет сообщено позже.

По словам очевидцев, жители в 5–6 километрах от места взрыва также почувствовали ударную волну. В Интернете распространились кадры с камер наблюдения в офисе в 2 км от места происшествия. На видео был слышен громкий взрыв, сняты открывшаяся дверь офиса и трясущиеся стены здания.

Глава Сурхандарьинской области Тура Боболов сообщил, что в результате взрыва пострадал не только торговый центр «Инденим» и прилегающие к нему здания, но и 65 домов в этом районе, в том числе образовались глубокие трещины в стенах шести домов, которые стали непригодными для проживания.

На фотографиях, распространенных в социальных сетях, видно, что от взрыва пострадало несколько автомобилей. Хоким сообщил на пресс-конференции, что ущерб, нанесенный домам населения, будет возмещен за счет государства, но не уточнил, каким образом будет возмещен ущерб, нанесенный движимому имуществу граждан.

В Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что предположение о том, что взрыв в Денау является террористическим актом – не нашло подтверждения. Пресс-секретарь Генерального прокурора Хаёт Шамсуддинов сообщил, что по факту было возбуждено уголовное дело по статьям 257 (Нарушение правил охраны труда) и 259 (Нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса РУз, ведется следствие.