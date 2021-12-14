М.Уранцэцэг признана лучшей из лучших спортсменов 2021 года Монголии

CentralAsia (MNG) - 13 декабря в Улан-Баторе состоялась 19-я торжественная церемония вручения высшей награды Национального олимпийского комитета Монголии «Бөртэ чоно – 2021».

Уходящий 2021 год насыщен крупнейшими событиями, в которых монгольские спортсмены выступали достойно и успешно. Монгольские спортсмены блестяще приняли участие на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Азии и международных турнирах. И на этих турнирах гимн Монголии прозвучал очень много раз.

Премию «Лучшего спортсмена из лучших» на церемонии вручения награды «Бөртэ чоно – 2021» получила Герой Труда, бронзовая призёрша Олимпийских игр 2021 года в Токио, чемпионка мира 2013 года Мөнхбатын Уранцэцэг.

Мөнхбатын Уранцэцэг (род. 14 марта 1990, Баян-Овоо, Баянхонгор) — монгольская дзюдоистка и самбистка, чемпионка мира и Азии. Заслуженная спортсменка Монголии и Герой труда Монголии. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Родилась в 1990 году в сомоне Баян-Овоо аймака Баянхонгор. В 2009 году завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по дзюдо. В 2010 году выиграла чемпионат мира по самбо. В 2012 году стала чемпионкой Азии по дзюдо, но на Олимпийских играх в Лондоне была лишь 7-й. В 2013 году стала чемпионкой мира по дзюдо, а также завоевала бронзовые медали чемпионата Азии и Всемирных игр единоборств «Спорт-Аккорд». В 2014 году завоевала золотую медаль Азиатских игр.

В 2016 году Мөнхбатын Уранцэцэг приняла участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На соревнованиях в весовой категории до 48 кг монгольская спортсменка была посеяна под первым номером, благодаря чему стартовала сразу с 1/8 финала. В первом поединке Уранцэцэг уверенно победила француженку Летицию Пайе, однако в четвертьфинале уступила бронзовой медалистке чемпионата мира 2015 года кореянке Чон Богён. В полуфинале утешительного турнира Уранцэцэг одолела действующую олимпийскую чемпионку и хозяйку соревнований Сару Менезес. В поединке за бронзу соперницей Уранцэцэг стала японка Ами Кондо. Судьбу поединка решило всего одно действие. На последней секунде схватки японская дзюдоистка успешно провела приём Суми Отоси и стала обладательницей бронзовой награды.

В 2017 году Уранцэцэг вновь стала чемпионкой мира. На Азиатских играх 2018 года стала обладательницей бронзовой медали. На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио завоевала бронзовую медаль, победив в поединке за бронзу французскую спортсменку Мелани Клеман.

В июне 2021 года на чемпионате мира, который состоялся в столице Венгрии, в Будапеште, монгольская спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг, победив в схватке за 3-е место спортсменку из Косово Дистрию Красники.

В первый день соревнований на летних Олимпийских играх в Токио, в весовой категории до 48 кг, монголка завоевала бронзовую медаль Олимпиады, в схватке за третье место победив спортсменку из Португалии Катарину Косту.

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