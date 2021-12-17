Монголка стала чемпионкой мира в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - В столице Узбекистана завершается чемпионат мира по тяжёлой атлетике. В течение последующих 10 дней (соревнования продлятся до 17 декабря) спортсмены-штангисты разыграют 20 комплектов наград в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Изначально турнир должен был пройти в Перу. Однако в сентябре Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение перенести соревнования в Ташкент.

Монгольская штангистка Анхцэцэг Мөнхжанцан завоевала золотую медаль чемпионата мира в Ташкенте в весовой категории до 81 кг (в рывке подняла 109 кг, а в толчке 141 кг. Сумма двоеборья 250 кг).

В этой весовой категории узбечка Турсуной Джабборова выиграла серебряную медаль и норвечка Сольфрид Коанда - бронзовую медаль.

Мөнхжанцангийн Анхцэцэг (род. 25 декабря 1997 года, Монголия) — монгольская тяжелоатлетка, чемпионка Азии 2016 года, участница летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Международную карьеру начала с 2010 года, выступая на юношеских турнирах континентального и мирового первенства.

В 2016 году на чемпионате Азии в Ташкенте в весовой категории до 75 кг стала чемпионкой с результатом 244 кг.

В августе 2016 года приняла участие в летних Олимпийских играх в весовой категории до 69 кг. С результатом 237 кг заняла итоговое восьмое место.

В 2019 году приняла участие на чемпионате Азии в Нинбо в новой для себя категории до 81 кг и заняла второе место, став серебряным призёром чемпионата с результатом 206 кг.

На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Таиланде, монгольская спортсменка завоевала малую бронзовую медаль в рывке, подняв штангу весом 110 кг. В итоговом протоколе она стала восьмой с результатом 237 кг.

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