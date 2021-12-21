Никто из 150 возвращенных на родину граждан Афганистана не был убит, - спецпредставитель Мирзиеева

Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев

CentralAsia (UZ) - Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев предоставил информацию о судьбе 150 афганцев, которые в августе этого года были возвращены на родину.

По словам спецпредставителя, ни один беженец из Афганистана, возвращенный из Узбекистана на родину, не был убит или заключен в тюрьму. Иргашев подчеркнул, что лидеры талибов гарантировали безопасность своих граждан, вернувшихся на родину, и сдержали свое слово.

В ходе брифинга в Ташкенте спецпредставитель Шавката Мирзиеева заявил также, что узбекское правительство не планирует принудительно возвращать граждан Афганистана, проживающих в Узбекистане.

Исматулла Иргашев сказал, что афганцы, у которых есть возможность, останутся в Узбекистане, вопросы с их визами будут решены, а тем, кто желает покинуть страну, международные организации помогут получить статус беженца в других странах.

На брифинге в Ташкенте 20 декабря официальный Ташкент впервые сделал заявление о 150 граждан Афганистана, которые 14 августа этого года скопились на афганской части моста «Термез-Хайратон» в Сурхандарьинской области Узбекистана, а затем были возвращены обратно на родину узбекскими властями.

Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев сказал, что лично общался с этими афганцами, которые изъявили желание вернуться обратно на родину, если талибы гарантируют их безопасность.

«Когда я разговаривал с ними, они сказали: „Если правительство „Талибана“ обеспечит нашу безопасность, если вы договоритесь с новым правительством, если они не будут оказывать давление, не убьют нас, не арестуют нас, мы бы хотели вернуться на родину. У нас нет финансовых возможностей, чтобы улететь в Америку или в страны Европы. Мы не можем отказаться от детей, дома. Мы готовы вернуться на родину“», – отметил Исматулла Иргашев.

Спецпредставитель президента также сообщил о судьбе афганцев, которые в настоящее время находятся на территории Узбекистана. По его словам, официальный Ташкент не планирует принудительно возвращать этих граждан обратно на родину.

​«Международные институты помогают некоторым из них мигрировать в третьи страны со статусом беженцев. Часть из них, у которых есть возможность здесь жить и работать, останутся. Вопрос с визами будет решен. При этом лица с истекшими визами не будут депортированы принудительно из страны», – сказал он.

Вместе с тем Исматилла Иргашев назвал неверной информацию о массовом проживании афганских беженцев в Термезе.

«Такие беженцы массово не проживают в Термезе, и никаких лагерей для них не создавали… В трагичные дни, 14-15 августа в Термезе находилось около 150 афганских беженцев, которые бежали и переплыли через Амударью. Как вам известно, некоторые афганцы при содействии США, стран Европы бежали в другие страны со статусом беженцев», – подчеркнул спецпредставитель президента.

Лагерь, который имел ввиду Исматилла Иргашев, появился в августе месяце, когда талибы начали захватывать северные провинции Афганистана.

15 августа, з​а несколько часов до падения Кабула от талибов, 585 афганских военнослужащих и их семьи вылетели в Узбекистан на самолетах и вертолетах. Самолеты и вертолеты, которые были перехвачены узбекскими истребителями, были вынуждены приземлиться в международном аэропорту Термеза.

Некоторые из пилотов, которые находились в Узбекистане после бегства из Афганистана, 12 сентября вылетели в Объединенные Арабские Эмираты. Позже официальный представитель МИД Узбекистана Юсуф Кабулджанов сообщил о том, что 12-13 сентября все находившиеся на территории Узбекистана афганские военнослужащие были эвакуированы в другую страну.

По словам спецпредставителя президента Исматиллы Иргашева, в настоящее время в Термезе нет никакого лагеря для беженцев.

В то время, как официальный Ташкент, поверив словам движения «Талибан», утверждает, что никто из возвращенных афганцев не был убит или заключен в тюрьму, ООН и международные правозащитные организации выражают серьезную обеспокоенность по поводу текущей ситуации в Афганистане.

В частности, «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) смогла собрать достоверную информацию о суммарной казни 47 бывших членов афганских национальных сил безопасности, других военнослужащих, полицейских и агентов разведки, которые либо сдались, либо были задержаны талибами с середины августа по октябрь. В общей сложности правозащитной организации стало известно о более 100 казнях, которые произошли только в провинциях Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз.

На брифинге в Ташкенте 17 декабря узбекская сторона отчиталась о процессе оказания гуманитарной помощи Афганистану, осуществляемом совместно с ООН.

​15 декабря Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отправило первую гуманитарную помощь на двух грузовиках через Термез в афганский город Мазари-Шариф.

Грузы были отправлены из гуманитарного хаба УВКБ ООН в Сурхандарьинской области и доставлены в соседнюю страну. Термез Карго Центр расположен на юге Узбекистана, менее чем в двух километрах от узбекско-афганской границы.

Гуманитарный груз включил в себя примерно 40 тонн основных предметов первой необходимости, таких как кухонные наборы и полимерная пленка и другие предметы первой необходимости.