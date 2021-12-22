Посол в Италии Ц.Нарантунгалаг встретилась с почетным консулом Монголии в Тоскане

CentralAsia (MNG) - 20 ноября посол Монголии в Итальянской Республике г-жа Ц.Нарантунгалаг провела встречу с почетным консулом Монголии в регионе Тоскана Пьеро Альбарано Бардацци.

На встрече стороны обменялись мнениями о совместной работе по углублению сотрудничества между двумя странами во всех возможных областях, и, в частности, об установлении партнерских отношений между предприятиями итальянского текстильного центра Прато и их монгольских эквивалентов, расширении сотрудничества в области производства кожи, шерсти и кашемира. промышленности и защиты интересов монголов, обучающихся и проживающих в регионе.

Тоскана широко известна, прежде всего, благодаря своим винам, из которых самые известные — Кьянти, Брунелло ди Монтальчино, Вино Нобиле ди Монтепульчано и «супертосканские» Sassicaia, Ornellaia, Masseto. Кроме того, здесь есть 120 природных заповедников. Другие отрасли сельского хозяйства включают животноводство (в Кьянти-Долине) и производство оливкового масла, особенно в холмах Лукки. Промышленность включает в себя производство мотоциклов, мотороллеров и самолётов, текстильный округ в Прато, нефтехимические объекты в Ливорно и стальные заводы в Пьомбино. Туризм очень важен для «Городов Искусства» (Флоренция, Пиза, Лукка, Сиена, Сан-Джиминьяно) и для туристических деятельностей на побережье и на островах (Эльба). Мрамор добывают на Апуанских Альпах (Каррара).

Важные отрасли экономики — сельское хозяйство (каштан, грибы (трюфели), вина), животноводство (коровы, лошади), пищевая, химическая, металлургическая, текстильная, нефтехимическая.

Главные районы шерстяной промышленности расположены в Тоскане (Прато), Пьемонте (Бьелла) и Венеции (Скио).

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