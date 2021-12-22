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Туркменистан принял председательство в Диалоге женщин-лидеров стран Центральной Азии

CentralAsia (TM) -  В ходе регионального форума, проходящего в эти дни в Ташкенте, подведены итоги председательства Узбекистана в Диалоге женщин-лидеров стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба верхней палаты Парламента РУз.

Выступившие отметили, что за 2021 год структура смогла получить на самом высоком уровне признание и поддержку стремлений женщин государств региона играть более активную роль в политических, социально-экономических и культурно-гуманитарных процессах на пути к устойчивому развитию, обеспечению мира и стабильности в регионе.

На основе консенсуса принято решение о передаче председательства в Диалоге в следующем году Туркменистану.

«Я подчеркиваю важность того, что Диалог способствует повышению потенциала и укреплению сотрудничества между женщинами региона на всех уровнях, ‑ сказала глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман. ‑ У Диалога есть потенциал сделать вклад в разработку мер противодействия таким экзистенциональным угрозам, как изменение климата и деградация окружающей среды. Это один из серьезнейших региональных вызовов – в частности это вызов миру и безопасности в регионе… Хочу отметить плодотворную и эффективную деятельность Диалога женщин-лидеров Центральной Азии под председательством Узбекистана. Темпы, заданные в первый год функционирования региональной платформы, несомненно послужат дальнейшему развитию Диалога».

Выступившие на фору отметили, что Диалог может стать движущей силой позитивных изменений в 2022 году и в последующие годы.

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