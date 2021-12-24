В Узбекистане презентовали поэму о жизнь Алайской царицы Курманжан датке

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на литературном фестивале презентовали книгу кыргызстанской писательницы о Курманжан датке. Сообщается, что автор книги Бубайша Арстанбекова презентовала свое произведение лично, передают местные СМИ.

Книга “Queen Kurmanjan of the mountains”, в которой раскрывается образ жизни кыргызского народа в период интриг и нестабильности страны. Курманжан датка - первая государственная деятельница среди кыргызских женщин. В народе ее прозвали «Алайской царицей» и «Королевой юга».

В своей поэме поэтесса отражает путь исторической личности через призму национальных устоев, обычаев, описывая жизнь Курманжан вплоть до проводов героини в последний путь.

Автор книги Бубайша Арстанбекова родилась 8 апреля 1961 году в селе Токтогул Узгенского района Ошской области. Первый сборник стихов под названием “Сага” был издан в 1999 году, второй сборник был издан в 2008 году под названием “Карегимде Ата-Журт”. С 1999 года является членом Национального совета союза писателей Кыргызстана. Поэтесса, заслуженный деятель культуры КР, общественный деятель, победитель международного литературного конкурса «Open Central Asia Book Forum Literature Festival- 2014», член Евразийской творческой гильдии (Лондон).

Книгу опубликовало издательство Hertfordshire Press. Оно с 2002 года специализируется на издании современной художественной и научно-популярной литературы авторов евразийских народов, а также на переиздании произведений прошлых лет, которые, несмотря на их не угасающую актуальность, в настоящее время недоступны на английском языке.