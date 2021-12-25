В Монголии проект GIZ SPACES планирует мероприятия на 2022 год с партнерской организацией

CentralAsia (MNG) - 21 декабря в сотрудничестве с партнером по реализации из Департамента управления охраняемыми территориями Министерства окружающей среды и туризма был проведен ежегодный семинар по планированию проекта «Поддержка охраняемых территорий для сохранения экосистемных услуг» (SPACES). Заинтересованные стороны проекта собрались, чтобы рассмотреть достижения проекта в 2021 году и определить мероприятия, которые будут реализованы в 2022.

Годовой план проекта на 2022 год, разработанный по результатам семинара, будет представлен Руководящему комитету проекта в январе 2022 года.

SPACES поддерживается правительством Германии и реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и туризма Монголии. Кроме того, пятый компонент (STREAM) проекта совместно финансируется Европейским союзом и правительством Германии.

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