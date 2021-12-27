Узбекистан может ввести IT-визу для привлечения специалистов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане могут ввести так называемую IT-визу в целях привлечения зарубежных высококвалифицированных специалистов, заявил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Шерзод Шерматов.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил рассмотреть внедрение IT-визы, чтобы привлечь высококвалифицированных старших программистов (senior), создать для них комфортные условия работы в Узбекистане», — сказал Шерматов, слова которого приводит Газета.уз.

По его словам, такие специалисты могли бы стать наставниками для молодых людей, только освоивших программирование (junior).

«Кроме того, планируется предоставить ещё больше льгот для компаний, экспортирующих услуги на 10−20 миллионов долларов. В частности, предлагается снизить их отчисления в IT-парк на 25−50%», — отметил министр.