Поголовье скота Монголии в 2021 году составило 67,3 млн голов

CentralAsia (MNG) - По предварительным результатам 2021 года в Монголии учтено 67,3 млн голов скота.

Национальная статистическая служба представляет предварительные результаты переписи поголовья скота на конец года.

«По предварительным результатам 2021 года, по всей стране было учтено 67,3 миллиона голов скота, что на 0,4 процента больше, чем в предыдущем году. Овцы составляют 46,2 процента, козы — 39,3 процента, крупный рогатый скот — 7,3 процента, лошади — 6,4 процента, верблюды — 0,7 процента от общего поголовья. По данным переписи поголовья скота в этом году, в аймаке Хубсугул 5,9 миллиона голов, в аймаке Архангай 5,5 миллиона, в аймаке Хэнтий 4,9 миллиона, в аймаке Төв 4,7 миллиона и в аймаке Сухбаатар 4,1 миллиона голов скота, которые показывают в этих аймаках больше голов скота.

Общее количество домашних хозяйств с поголовьем скота увеличилось на 4,2 тысячи по сравнению с предыдущим годом до 246,2 тысячи, а количество домашних хозяйств с поголовьем более 1000 увеличилось на 0,6 тысячи. Количество животноводческих хозяйств увеличилось на 7,5 тысяч или 4,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2021 году насчитывалось 305,2 тысячи пастухов, из которых 59,1 процента составляли мужчины и 40,9 процента — женщины. Кроме того, 39,4 процента всех пастухов имеют кредитов, а 35,2 процента охвачены социальным страхованием», - сказала Э.Мягмарханд, руководитель отдела статистики сельского хозяйства, окружающей среды и промышленности НСУ.

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