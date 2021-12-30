Бердымухамедов озвучил астрологический прогноз на 2022 год

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совместное заседание Кабмина и Совбеза по итогам работы правительства в 2021 году.

Как отмечено в публикации «Хроники Туркменистана», в завершение встречи Бердымухамедов поздравил всех членов правительства с наступающим Новым годом и рассказал, каким будет 2022 год, символом которого, по словам президента, будет барс.

Стоит отметить, что по восточному календарю символом 2022 года будет Голубой Водяной Тигр.

Барс – создание сообразительное, физически развитое и целеустремленное и благоволит тем, кто имеет такой же характер, рассказал Бердымухамедов, добавив, что понукания и медлительности животное не терпит.

Учитывая эти особенности, президент дал следующие рекомендации на следующий год:

- чтобы быть сродни барсу, надо активно заниматься самосовершенствованием, постигая новшества, быть причастным к новаторству;

- 2022 год будет удачным для изучения языков и освоения специальностей;

- год барса не принесет существенных проблем со здоровьем, особенно будет хорош для приверженцев активного образа жизни;

- сила духа барса способствует решению всех вопросов. Рожденные в Год барса отличаются хорошим характером, энергичностью, коммуникабельностью, добиваются успехов в бизнесе и творчестве.

Глава Туркменистана ежегодно делает предсказания, опираясь на восточную астрологию.

Например, Бердымухамедов считал, что 2021 год Быка принесет блага, так как «у туркмен одним из любимых животных является корова». В 2020 году, символом которого была Крыса, президент предсказывал богатые урожаи.

Помимо восточной астрологии, Бердымухамедов верит в нумерологию, считая цифру 7 счастливой. Эта цифра чаще других используется на гоночных автомобилях и лошадях, на которых президент участвует в заездах.

В 2017 году на праздновании Дня туркменского скакуна Бердымухамедову подарили семь ахалтекинцев. Бортовые номера самолетов президента EZ-777 (Боинг-777), EZ-007 (Боинг-737) и EZ-700 (Боинг-737).