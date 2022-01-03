Китай будет импортировать муку с 13 мукомольных заводов Монголии

CentralAsia (MNG) - В результате принятых государством мер в аграрном секторе и поддержки фермеров в 2021 году произведено 605,6 тыс.тонн зерна, в том числе 567 тыс.тонн пшеницы, 181,5 тыс.тонн картофеля, 118,6 тыс.тонн овощей, 302,5 тыс.тонн кормовых растений и 53,6 тыс. тонн масличных культур или единиц собрано 15,1 центнера зерна, 117,9 центнера овощей и 28,3 центнера кормов.

Это уровень, достигнутый в 1989-1990 гг., по сравнению с урожаем 2020 г., который увеличился на 173,4 тыс.тонн зерна, из них 155,8 тыс.тонн пшеницы, 130,8 тыс.тонн кормовых культур, 32,3 тыс.тонн масличных и 3,6 тыс.тонн зерновых и овощи - на 3,6 тыс. тонн.

24 декабря 2021 года Главное таможенное управление Китайской Народной Республики выдало разрешение на экспорт муки на 13 монгольских фабрик в то время, когда уборка урожая пшеницы идет полным ходом в Монголии.

«Это сделало возможным устойчивое развитие сельскохозяйственного производства в нашей стране и поставку сырья для производства экспортно-ориентированной продукции», - сказал министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З. Мэндсайхан.

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