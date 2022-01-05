Деревянное ремесло прошлых веков. Выставка в Улан-Баторе. Фото

CentralAsia (MNG) - 3 января в Национальном музее Монголии открылась специальная выставка, посвященная 140-летию со дня рождения Цэдэнсоном Гэмпилдоржа — потомка Чингисхана и губернатор хошуна Далай Чойнхор. Далай Чойнхор Вангиин хошун аймака Сайн Ноён Хан в настоящее время является сомоном Их-Уул аймака Завхан. С географической точки зрения, это хошун входил в состав бывшего аймака Саин Ноён Хан и занимал территорию некоторых частей современных аймаков Архангай, Хубсугул и Завхан.

Монгольский национальный музей, Институт истории и этнографии Академии наук Монголии, НПО «Мандала» и частные коллекционеры открывают первую выставку нового года.

«Мне приятно представить публике богатое наследие, которому наши добродетельные старейшины поклонялись сотни лет назад, почти тысячу лет назад. Мы надеемся, что мудрые молодые люди поделятся этим великим наследием с миром через NFT для будущих поколений», - сказал С.Батбаяр, руководитель НПО «Мандала».

«Мы видим очень интересную выставку буддийских изделий из дерева, основанную на коллекции С.Батбаяра. На протяжении своей истории монголы преодолели множество трудностей, таких как борьба за свободу, репрессии и войны и прошли через огонь и воду. Во время Великих репрессий 1930-х годов около 1000 монгольских монастырей и великолепных памятников были сожжены, разрушены, а некоторые вывезены через границу. Несмотря на такие невзгоды, монголам удалось спрятать по сей день часть полученных от предков драгоценностей в сундуках и контейнерах. С.Батбаяр — один из лучших коллекционеров нашего времени. Я благодарен Батбаяру за то, что он дал нам всесторонний взгляд на великое наследие наших предков. Вещи знати обладают большой энергией, потому что они глубоко уходят корнями в наследие, которое хранилось на протяжении многих лет. Публика это почувствует», - сказал Г.Менд-Оёо, заслуженный деятель культуры и писатель.

Хошун Далай Чойнхор славится своими мастерами. Поскольку местные мастера Далай Чойнхор ван Хошуу специализировались на традиционных способах обработки железа и использовании стали в своих ремеслах, выставка уникальна тем, что акцентирует внимание на деревянных ремеслах и резьбе и соответствующем им методе мастерства. Это также дает возможность общественности познакомиться с культурой и традициями обработки древесины, такой как кедр, корень можжевельника, кизила и сандал, а также с тем, как использовались эти породы дерева. Эта выставка показывает, что мастера оставили будущим поколениям широкий спектр наследия и памятников культуры. Здесь выставлено около 180 экспонатов, большинство из которых представляют собой редкие буддийские ритуалы. Было подчеркнуто, что секреты Монголии раскроются, если определятся дизайн и детали каждой выставки, которая продлится до 8 января.

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