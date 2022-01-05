Уровень бедности настолько ощутимый, что люди устали. Я понимаю гнев народа, - экс-премьер РК Кажегельдин

CentralAsia (KZ) - Народ проснулся от спячки. Ожидаемо, что все началось на западе Казахстана. Это самый активный регион нашей страны. Это нефтяной, энергетический район. Но тем не менее уровень бедности там настолько ощутимый, что люди просто устали, сказал бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин в эфире телеканала, комментируя ситуацию в Казахстане.

По его словам, причиной также послужило жаркое, засушливое лето, так как люди лишились скота.

«Я понимаю гнев народа. А реакция власти поразительна: людей просят успокоиться, не слушать деструктивные элементы. На самом деле это простой народ, они устали ждать от местной и центральной власти хоть чего-либо, и вышли на площади», - сказал Акежан Кажагельдин.

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