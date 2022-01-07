Пекин опасается, что США вмешаются в события в Казахстане, - «Независимая газета»

CentralAsia (KZ) - Пекин прервал молчание о событиях в Казахстане, пишет «Независимая газета».

Первоначально МИД КНР заявил, что ситуация является внутренним делом страны, граничащей с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Но затем газета Global Times, издаваемая Компартией Китая, выступила с предупреждением, что США видят в потрясениях шанс на то, чтобы «сдержать» Россию и Китай. По словам китайских экспертов, хаос в городах распространился не только из-за цен на газ, но и в связи с ростом национализма среди молодежи Казахстана. В результате нестабильность может охватить весь регион. А выиграют от этого США и Запад.

6 января оценку событиям в Казахстане дал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Сложившееся положение является внутренним делом Казахстана. Китай считает, что власти государства могут правильно решить проблему, сказал Ван. Отсюда следовало, что внешняя помощь им не требуется.

Однако впоследствии СМИ Китая сообщили, что, поскольку бунты охватили полстраны, Казахстан обратился за помощью к Организации договора коллективной безопасности. А из высказываний китайских аналитиков можно сделать вывод, что в КНР считают эту помощь оправданной. Ведь какова может быть альтернатива? США используют протесты, чтобы распространить нестабильность по всей Центральной Азии и тем самым ослабить Россию и Китай.

Искрой, положившей начало протестам, послужило повышение цен на газ на западе страны, но потом они охватили Алматы и другие города и приобрели политический характер, подчеркивает Global Times. Участники протестов выступили против первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Словом, кризис имеет внутренние корни, но нельзя исключить того, что внешние силы будут подстрекать к расширению беспорядков.

Су Чан, научный сотрудник Академии общественных наук Китая, отмечает, что сильный удар по экономике Казахстана нанесла пандемия. В то же время в последние годы вспыхивали протесты среди молодежи, подпавшей под влияние националистических настроений. Подоплекой бунтов, по словам аналитика, стали также противоречия между политическими группировками во время транзита власти, а также вмешательство внешних сил.

«Кто больше всего от этого выгадает? Наверное, США и Запад. Ведь Казахстан граничит с Китаем и Россией. А стратегическая цель президента США Джозефа Байдена состоит в том, чтобы сдержать Китай и Россию. Когда в Казахстане воцарится хаос, это повиляет на всех его соседей», - говорит Су.

Чжу Юнчжоу, профессор университета города Ланьчжоу, обращает внимание на другой фактор. И Россия, и США хотят перетянуть Казахстан на свою сторону. Казахстан стремился поддерживать деликатный баланс между ними. Но это стало трудным в виду ухудшения российско–американских отношений. Тем не менее, после ухода американцев из Афганистана Вашингтон усилил идеологическую обработку казахстанских неправительственных организаций и СМИ. Такая обработка наблюдплась и раньше. Так, в 2020 году Национальный фонд за демократию, финансируемый правительством США, выделил 1,08 млн долл. для содействия независимым журналистам и правозащитникам в Казахстане.

Мало того, продолжает китайский эксперт, администрация Байдена использует вопрос Синьцзяна, чтобы посеять рознь между Китаем и странами Центральной Азии. Расстояние между Алматы и Синьцзяном короткое. Китай будет вынужден укрепить контроль на границе.

Поскольку Казахстан служит важным узлом для транспортировки нефти и газа из региона в Китай, события так или иначе скажутся на этих поставках, предсказывает Ян Цзинь, научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований Китая. Но воздействие не будет сильным. Ведь система трубопроводов технически надежная. А кроме того, посольство КНР известило китайские компании, работающие в стране, о рисках, и они усилили меры безопасности.

В Казахстане также работают китайские фирмы, занимающиеся разведкой запасов нефти и газа. Но они действуют вдали от больших городов и пока от бунтов не пострадали. Одна из китайских энергетических компаний сообщила прессе: «Казахстан – это очень большой рынок для нас. Большинство наших служащих – местные жители. Мы не собираемся уходить из Казахстана».

Что касается общей характеристики событий, то китайские аналитики не называют их «цветной революцией».

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