Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остаётся только старший брат Болат Назарбаев, - главред Orda.kz

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CentralAsia (KZ) - «У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остаётся только старший брат Болат Назарбаев», - говорится в мнении главного редактора Orda.kz Гульнары Бажкеновой, опубликованном в телеграм-канале издания.

«Обращает на себя внимание, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними», - пишет она.

Также в официальных сообщениях и выступлениях столицу не называют Нур-Султаном, отмечает она.

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