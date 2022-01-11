Фондовый рынок Монголии прибавил 133%, - Nikkei Asia

CentralAsia (MNG) - Контрольный индекс Монголии стал лучшим в мире в 2021 году, поскольку инвесторы готовились к IPO банков.

Монголия долгое время была силой на мировых рынках ресурсов благодаря своим обширным месторождениям угля, меди и золота. Однако в наши дни внимание привлекает фондовый рынок страны.

Индекс МФБ Top 20, национальный ориентир, вырос на 132,7% в прошлом году, что является лучшим показателем в мире, поскольку Монгольская фондовая биржа, созданная вскоре после окончания однопартийного коммунистического правления, отметила свое 30-летие.

«Раньше я инвестировал в S&P 500, и это первый раз, когда я купила акции MSE. Я не мог игнорировать ее рост, мне пришлось войти в нее», — сказал предприниматель из Улан-Батора Цээсурэн Оюунтунгалаг.

В прошлом году он вложил 30 миллионов тугриков (11 420 долларов США) в акции производителя яиц Tumen Shuvuut, молочной компании Suu и Mandal Insurance, а также двух местных взаимных фондов после изучения информации от своего брокера.

Три акции Цээсурэн Оюунтунгалаг вошли в топ-20 лучших пяти акций, стоимость каждой из которых в 2021 году увеличилась как минимум вдвое. Tumen Shuvuut возглавил их все, поскольку ее цена выросла в четыре раза.

Монголия пережила большую часть 2020 года, не пострадавшая от вспышек COVID. Но в прошлом году блокировки и связанные с пандемией сбои в приграничной торговле с Китаем на фоне предвыборной кампании побудили правительство раздать помощь гражданам, включая освобождение от оплаты счетов за коммунальные услуги и денежные выплаты.

«У некоторых людей располагаемый доход был больше из-за государственных субсидий во время карантина, что действительно подтолкнуло многих людей начать инвестировать в акции», — сказал Ачит-Эрдэнэ Дарамбазар, основатель и председатель инвестиционного банка «Mongolia International Capital».

Снижая импортную конкуренцию для отечественных производителей потребительских товаров, перебои в торговле также подтолкнули инфляцию почти к 10% даже при снижении ставок по банковским депозитам. Это побудило жителей искать более высокую прибыль на свои деньги в другом месте.

«Более 500 миллиардов тугриков поступило на фондовый рынок», — подсчитал ветеран рынка ценных бумаг Улаанхуу Нанжид, ныне главный инвестиционный директор софтверной компании ICT Group.

24-летний рабочий Жанжинжамц Батсуурь впервые вложил средства в акции в 2021 году, почти удвоив свои деньги после покупки акций Tumen Shuvuut, Mandal Insurance и производителя напитков APU. «У меня нет планов продавать их в ближайшее время», — сказал он.

Иностранные инвесторы сыграли небольшую роль в прошлогоднем ралли, на долю которых пришлось всего 1,3% сделок в третьем квартале, самый последний период включен в данные Комиссии по финансовому регулированию Монголии.

В последние годы многие иностранные инвесторы разочаровались в Монголии, поскольку вялые цены на сырьевые товары и политическая неопределенность лишили страну блеска. FTSE Russell исключила Монголию из списка кандидатов на участие в индексах акций глобального пограничного рынка, и по крайней мере три оффшорных фонда акций, ориентированных на Монголию, закрылись.

Тем не менее, базирующийся в Гонконге фонд Asia Frontier Fund удвоил свою долю, что дало Монголии самый высокий вес из 15 рынков, в которые он инвестирует, с долями в ведущем производителе кашемира Gobi, APU, кожевенной компании Darkhan Nekhii и производителе хлебобулочных изделий Talkh Chikher.

«В прошлом году многие инвесторы спрашивали нас, почему у нас относительно более высокий вес в Монголии», — написал в прошлом месяце исполнительный директор Asia Frontier Capital Томас Хаггер в отчете для клиентов. «Результаты монгольского фондового рынка в 2021 году дали ответ на эти вопросы».

Наказанный, FTSE Russell в сентябре вернул Монголию в свой список наблюдения за пограничным рынком.

Объемы торгов на МФБ, где, согласно ее веб-сайту, в настоящее время торгуются 179 акций, резко выросли в прошлом году по сравнению с уровнями 2020 года.

Однако открытие новых торговых счетов упало по сравнению с уровнями, наблюдавшимися в предыдущие два года, когда в стране с населением 3,4 миллиона человек было открыто более 1 миллиона, поскольку правительство готовилось разместить угольную группу Erdenes Tavan Tolgoi на MSE и офшорных рынках. Большинство жителей получили акции компании бесплатно в 2012 году, но до сих пор не имеют возможности монетизировать их после того, как план первоначального публичного размещения снова был отложен.

Другие IPO, тем не менее, начали вызывать общественный интерес. Central Express, местный франчайзи южнокорейской сети магазинов повседневного спроса CU, завершила крупнейшее в истории страны IPO, привлекая 40,1 млрд тугриков от Asia Frontier Capital и местных инвесторов.

Многие монголы в настоящее время готовят средства для дебютной продажи акций крупными коммерческими банками страны, которые согласно новому закону должны стать публичными для диверсификации своего пакета акций. Ожидается, что они соберут от 500 до 600 миллиардов тугриков.

Бухгалтер Гансух Ганболд планирует принять участие в IPO банка, которое, как ожидается, начнется этим летом, после того, как в прошлом году получил прибыль от покупки и продажи APU и Tumen Shuvuut. Он владеет акциями Ard Financial Group, входящей в сеть компаний, в которую входят Ard Credit и Ard Insurance, входящие в топ-20 самых эффективных компаний.

Нанжид из ICT сказал: «Ожидания в отношении IPO банка очень высоки внутри страны».

По словам старшего брокера Азбаяр Жавхлан, ценная компания InvesCore Financial Group привлекла в прошлом году вдвое больше новых клиентов, чем в 2020 году.

«Вероятно, больше людей начнут торговать в 2022 году после новостей о росте фондового рынка в 2021 году», — сказал он. «Поэтому 2022 год, вероятно, станет отличным годом для роста».

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