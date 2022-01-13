Узбекистан и Таджикистан обсудили перспективы возобновления автобусного сообщения

- Узбекистан, общество
- 18:09, 13 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в Министерстве транспорта состоялось заседание совместной узбекско-таджикской Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.
По данным ведомства, в ходе переговоров заместители министерств транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов и Таджикистана – Шоиста Саидмуродзода обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сфере международных автомобильных перевозок.
Стороны обменялись информацией о состоянии двустороннего и многостороннего взаимодействия в сфере международных автомобильных перевозок. Они также рассмотрели, как идет реализация соглашений, подписанных в этой области.
На совещании стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с возобновлением автобусного сообщения, приостановленного в связи с пандемией коронавируса. Также были обсуждены перспективы развития транспортного коридора «Узбекистан – Таджикистан – Китай».
В октябре прошлого года был возобновлен автобусный рейс Худжанд-Ташкент-Худжанд.
Автобусное сообщение между крупными городами двух стран было прервано 16 марта 2020-го из-за пандемии коронавируса.