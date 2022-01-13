Узбекистан и Таджикистан обсудили перспективы возобновления автобусного сообщения

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в Министерстве транспорта состоялось заседание совместной узбекско-таджикской Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

По данным ведомства, в ходе переговоров заместители министерств транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов и Таджикистана – Шоиста Саидмуродзода обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сфере международных автомобильных перевозок.

Стороны обменялись информацией о состоянии двустороннего и многостороннего взаимодействия в сфере международных автомобильных перевозок. Они также рассмотрели, как идет реализация соглашений, подписанных в этой области.

На совещании стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с возобновлением автобусного сообщения, приостановленного в связи с пандемией коронавируса. Также были обсуждены перспективы развития транспортного коридора «Узбекистан – Таджикистан – Китай».

В октябре прошлого года был возобновлен автобусный рейс Худжанд-Ташкент-Худжанд.

Автобусное сообщение между крупными городами двух стран было прервано 16 марта 2020-го из-за пандемии коронавируса.