Монгольская дзюдоистка начнет свой путь в UFC

CentralAsia (MNG) - Всенародный любимец, призерша чемпионата мира и олимпийских игр М.Уранцэцэг объявила об уходе из дзюдо и будет бороться в смешанных единоборствах.

Она занимается дзюдо уже 16 лет и прославила Монголию в мире. Она привезла домой первую медаль Олимпиады в Токио и была удостоена звания Героя Труда указом Президента Монголии.

«Сегодня я объявлю вам о важном решении. Сегодня я ухожу из дзюдо. Я занимаюсь дзюдо уже 16 лет, у меня замечательная команда и друзья, всем спасибо. Сейчас решила вступить в смешанные единоборства Ultimate Fighting Championship (UFC). Обещаю скоро принести Вам чемпионский пояс UFC. Спасибо всей команде дзюдоистов. Спасибо вам, дорогие родители и дорогие учителя», - сказала она на праздновании присвоения ей звания Героя Труда страны.

Мөнхбатын Уранцэцэг — монгольская дзюдоистка и самбистка, чемпионка мира и Азии. Заслуженная спортсменка Монголии. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Родилась в 1990 году в сомоне Баян-Овоо аймака Баянхонгор. В 2009 году завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по дзюдо. В 2010 году выиграла чемпионат мира по самбо. В 2012 году стала чемпионкой Азии по дзюдо, но на Олимпийских играх в Лондоне была лишь 7-й. В 2013 году стала чемпионкой мира по дзюдо, а также завоевала бронзовые медали чемпионата Азии и Всемирных игр единоборств «Спорт-Аккорд». В 2014 году завоевала золотую медаль Азиатских игр.

В 2016 году Мөнхбатын Уранцэцэг приняла участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На соревнованиях в весовой категории до 48 кг монгольская спортсменка была посеяна под первым номером, благодаря чему стартовала сразу с 1/8 финала. В первом поединке Уранцэцэг уверенно победила француженку Летицию Пайе, однако в четвертьфинале уступила бронзовой медалистке чемпионата мира 2015 года кореянке Чон Богён. В полуфинале утешительного турнира Уранцэцэг одолела действующую олимпийскую чемпионку и хозяйку соревнований Сару Менезес. В поединке за бронзу соперницей Урнцэцэг стала японка Ами Кондо. Судьбу поединка решило всего одно действие. На последней секунде схватки японская дзюдоистка успешно провела приём Суми Отоси и стала обладательницей бронзовой награды.

В 2017 году Уранцэцэг вновь стала чемпионкой мира. На Азиатских играх 2018 года стала обладательницей бронзовой медали. На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио завоевала бронзовую медаль, победив в поединке за бронзу французскую спортсменку Мелани Клеман.

В июне 2021 года на чемпионате мира, который состоялся в столице Венгрии, в Будапеште, монгольская спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг, победив в схватке за 3-е место спортсменку из Косово Дистрию Красники.

В первый день соревнований на летних Олимпийских играх в Токио, в весовой категории до 48 кг, монголка завоевала бронзовую медаль Олимпиады, в схватке за третье место победив спортсменку из Португалии Катарину Косту.

Ultimate Fighting Championship (Абсолютный бойцовский чемпионат) — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру. Изначально UFC задумывалась создателями как одноразовый турнир, позволяющий определить самое эффективное боевое искусство, и напоминала ранние бразильские состязания по вале-тудо. Успех первого турнира, состоявшегося в Денвере в 1993 году, стал мотивом проведения новых состязаний, однако под давлением властей штата Невада компании пришлось существенно изменить правила, превратив соревнования из зрелища в спорт.

Начиная с 2006 года, турниры UFC (вследствие отмены официальных турнирных сеток, ныне известные как события или эвенты от англ. event) составляют значительную конкуренцию профессиональному боксу на платном телевидении: количество заказов платных трансляций нередко превышает миллион. В 2007 году, после выкупа главного конкурента, японской организации Pride Fighting Championships, UFC превратилась в одного из крупнейших в мире промоутеров боёв по смешанным единоборствам.

Под эгидой UFC выступает большинство бойцов ММА, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах, а бои транслируются в 130 странах на 20 разных языках.

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