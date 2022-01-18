Монгольские транспортно-экспедиторские компании занимаются перевозкой грузов по России, Европе и странам ЦА

CentralAsia (MNG) - Рабочая группа по совершенствованию работы погранпереходов под руководством вице-премьер-министра С.Амарсайхана провела 13 января виртуальное заседание.

В ходе встречи члены рабочей группы доложили о ходе работ по ввозу грузов в контейнерах через погранпереход Замын-Ууд.

Поскольку контейнеры начали доставляться в Региональный логистический центр в Замын-Ууде из «Нулевой точки», установленной между границами Монголии и Китая, большая часть грузов перевозится в город Улан-Батор по железной дороге. В настоящее время около 900 контейнеров готовы к транспортировке из города Эрлянь в Китае. При ввозе в страну не менее 50 контейнеров в день можно завершить перевозку груза за 18 дней, отметили чиновники.

Вице-премьер-министр поручил членам рабочей группы увеличить количество ввозимых в настоящее время контейнеров, провести необходимые работы для начала ввоза грузов по ширококолейной железной дороге, а также обеспечить оперативное завершение таможенного оформления ввозимых товаров.

По заданию вице-премьера, Министерством дорог и транспорта и Национальным центром автомобильных перевозок завершено изучение возможностей монгольских водителей перевозить грузы собственным автотранспортом между Россией, Европой и странами Центральной Азии через пограничные пункты пропуска в северные и западные регионы страны. Обменявшись информацией с соответствующими организациями, мы пришли к решению, - сообщил министр дорог и транспорта Л.Халтар.

«Международные транспортно-экспедиторские компании занимаются перевозкой грузов по России, Европе и странам Центральной Азии. Таким образом, мы связались с Национальной ассоциацией автомобильного транспорта Монголии (НААТМ) и нашли определенное решение. Для международных перевозок грузов необходимо, чтобы грузовые автомобили соответствовали требованиям евростандартов. Однако лишь относительно небольшой процент грузовых автомобилей соответствует этим требованиям.

Таким образом, НААТМ объявит о регистрации водителей, способных перевозить грузы на международном уровне. Как только водители смогут соответствовать этим требованиям, они смогут увеличить свой доход за счет международных грузовых перевозок. Кроме того, поскольку водители, специализирующиеся на вождении большегрузных автомобилей, как правило, пользуются большим спросом в европейских странах, мы изучаем возможности трудоустройства водителей в этой области».

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