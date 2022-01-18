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В Узбекистане на постах ДПС внедрят «зеленые» и «красные» коридоры

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на постах ППС и ДПС внедрят «зеленые» и «красные» коридоры. Данная мера предусматривается постановлением, нацеленным на внедрение современных технологий в сферу обеспечения безопасности дорожного движения.

Одобрены предложения по внедрению системы RFID (технология радиочастотной идентификации), позволяющей вычислять транспортные потоки на дорогах, предотвращать пробки и определять маршруты движения разыскиваемых транспортных средств, дистанционно передавать информацию об автомобилях и контролировать их движение.

В качестве эксперимента система RFID будет установлена на пунктах ДПС, блокпостах и пунктах въезда-выезда в Ташкенте и Ташобласти.

С 1 марта 2022 года на стационарных постах ДПС «Чинар», расположенном в Ахангаранском районе Ташобласти, и «Наманган», расположенном в Папском районе Наманганской области, будет внедрена оснащенная современными технологиями система «зеленого» и «красного» коридоров, которая будет поэтапно применяться на остальных стационарных постах ДПС Узбекистана.

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