Главы стран Центральной Азии не приедут в Индию на празднование Дня республики - СМИ

CentralAsia (CA) - Президенты стран Центральной Азии не приедут в Нью-Дели на празднование 26 января национального праздника Индии - Дня республики - из-за ситуации с коронавирусом. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство ANI.

"Иностранных гостей из Центральной Азии в День республики не будет из-за коронавируса", - отметило издание. Источники агентства напомнили, что "правительство направило приглашения главам государств центральноазиатских стран, однако планы отменились".

В начале декабря прошлого года газета The Times of India сообщила, что Индия рассматривает возможность приглашения лидеров пяти государств Центральной Азии на предстоящие торжества по случаю Дня республики 26 января. Планировалось, что главными гостями на традиционном параде в Нью-Дели в честь национального праздника станут лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По данным ВОЗ, Индия остается второй после США страной в мире, где выявлено больше всего инфицированных коронавирусом с начала пандемии - более 37,3 млн человек. По числу умерших от COVID-19 она занимает третью строчку (486 451 человек).