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В Узбекистане задержали 12 женщин из экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир»

CentralAsia (UZ) -  Управление СГБ по Андижанской области совместно с другими правоохранительными органами 16 января провели мероприятие, в ходе которого выявили ячейку женского крыла религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

По данным местных СМИ, 12 женщин-членов группы собирались в доме М.М., проживающей в Андижанской районе и пропагандировали деятельность религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Также отмечается, что задержанными через Интернет руководила 49-летняя М.Х, находящаяся в Турции. Они регулярно ходили к друг другу домой под предлогом проведения так называемых гапов, изучали и пропагандировали через социальные сети экстремистскую идеологию.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

"Хизб ут-Тахрир" была включена в перечень организаций, деятельность которых запрещена на территории страны.

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