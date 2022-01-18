В Узбекистане задержали 12 женщин из экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир»

CentralAsia (UZ) - Управление СГБ по Андижанской области совместно с другими правоохранительными органами 16 января провели мероприятие, в ходе которого выявили ячейку женского крыла религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

По данным местных СМИ, 12 женщин-членов группы собирались в доме М.М., проживающей в Андижанской районе и пропагандировали деятельность религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Также отмечается, что задержанными через Интернет руководила 49-летняя М.Х, находящаяся в Турции. Они регулярно ходили к друг другу домой под предлогом проведения так называемых гапов, изучали и пропагандировали через социальные сети экстремистскую идеологию.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

"Хизб ут-Тахрир" была включена в перечень организаций, деятельность которых запрещена на территории страны.