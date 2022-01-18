Лучший футболист Таджикистана подписал контракт с футбольным клубом Узбекистана

CentralAsia (TJ) - Капитан душанбинского "Истиклола" и национальной сборной Таджикистана продолжит свою игровую карьеру в высшей лиге чемпионата Узбекистана. Футболист поставил подпись под двухгодичным контрактом с бронзовым призером чемпионата Узбекистана прошлого года – клубом АГМК из Алмалыка, передают местные СМИ.

Алишер Джалилов начал свою карьеру в душанбинском "Истиклоле" в начале 2019 года и за это время вместе с командой по три раза выиграл чемпионат страны и Суперкубок, а также стал обладателем Кубка Таджикистана. В дебютном сезоне "Истиклола" на групповом этапе Лиги чемпионов АФК он внес большой вклад в успешное выступление команды.

По итогам футбольных сезонов 2019 и 2021 годов Джалилов был признан лучшим футболистом Таджикистана.

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