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Во Владикавказе врач бесплатно прооперировал девочку с ДЦП из Таджикистана, которая ходила на четвереньках

CentralAsia (TJ) -  Видео с 13-летней Мавлудой появилось в соцсетях, представители одного из благотворительных фондов прислали его хирургу во Владикавказе Казбеку Кудзаеву. Тот сразу предложил бесплатно прооперировать девочку, передает Ossetia News.

«Меня особо потрясло, как она по двору шла на четвереньках, у нее и на руках обувь была, и на ногах. Это меня потрясло. Я почувствовал, что должен помочь», — сказал Кудзаев.

Перелет семьи во Владикавказ оплатил врач из Таджикистана. Мавлуда с родителями прилетела в Осетию около недели назад, 13 января девочке уже сделали операцию. Она оказалась сложной и длилась около 4,5 часов.

«У нее недоразгибались ноги, колени, мышцы слабые, поэтому ноги сразу подкашивались. Я изменил углы в берцовых костях, чтобы колени могли выключаться. Кроме того, у нее были выраженные вальгусные деформации стоп. И мы сделали артроэрез с пересадкой участков малоберцовой кости на пяточную кость между тараном и пяткой, и выровняли стопы», — рассказал хирург.

С операции прошло три дня, девочка уже начала вставать. Пока ей больно, но это должно пройти. Мавлуде предстоит реабилитация, во Владикавказе она пробудет еще как минимум месяц – до тех пор, пока не снимут аппараты Илизарова. На это время семье снимут квартиру во Владикавказе. По словам Кудзаева, в будущем девочка сможет ходить без посторонней помощи.

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