Монголия объявит международный тендер на строительство скоростной автомагистрали Алтанбулаг — Замын-Ууд

CentralAsia (MNG) - «Будет объявлен международный тендер на проект автомобильной скоростной дороги Алтанбулаг — Замын-Ууд, который включен в План действий правительства и Политический документ реконструкции. Есть горький опыт отмены из-за недостаточной предыдущей результативности. Поэтому рекомендуется объявить открытый международный тендер на строительство скоростной автодороги Алтанбулаг — Замын-Ууд. Тендер будет объявлен в ближайшее время», - заявил министр дорог и транспорта Л.Халтар.

министр дорог и транспорта Л.Халтар

Постановление 2013 года о строительстве Монгольской железной дороги будет усилено. На Государственной акционерной компании (ГАК) «Монгольская железная дорога» возложена реализация 1-го и 2-го этапов процесса строительства железной дороги в Монголии и документа о государственной политике в области железных дорог, который сегодня обсуждается в Плане действий правительства на 2020-2024 годы. западной и восточной вертикальных железных дорог будут продолжены.

«Поэтому ГАК «Монгольская железная дорога» решила реализовать проект в сотрудничестве с монгольскими и иностранными инвесторами и горнодобывающими компаниями на западе и востоке. В результате в Монголии будет проложено 4700 км железнодорожной сети, из которых 2725 км будут добавлены. Помимо вышеупомянутых железнодорожных проектов, в первой половине 2022 года планируется начать перевозки по железной дороге в направлении Тавантолгой — Гашуунсухайт. Планируется ввод в эксплуатацию железной дороги Тавантолгой — Зуунбаян. Кроме того, планируется активизировать работы по строительству железной дороги Богдхан и продолжить модернизацию инфраструктуры «УБЖД» с помощью государственной политики и средств», — сказал министр.

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