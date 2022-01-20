В Улан-Батор из Японии прибыл новый тренер сборной Монголии по футболу

CentralAsia (MNG) - 19 января в Улан-Батор из Японии прибыл новоназначенный главный тренер сборной Монголии по футболу Оцука Ичиро.

Бывший тренер в Монголии из Японии Шуичи Масе ушел в отставку в конце 2021 года из-за состояния здоровья.

В рамках сотрудничества между Федерацией футбола Монголии и Японской футбольной ассоциацией был назначен новый японский эксперт Оцука Ичиро.

57-летний Оцука Ичиро был назначен новым главным тренером национальной сборной Монголии по контракту сроком на один год.

Ичиро Оцука (大 塚 一 朗, Оцука Ичиро, родился 3 ноября 1964 г.) - бывший футболист и менеджер из Японии. С 2005 по 2006 год он был главным тренером Albirex Niigata Singapore.17 декабря 2021 года было объявлено, что с января 2022 года японский менеджер Оцука Ичиро займет пост главного тренера мужской национальной сборной среди взрослых и юношей до 23 лет. Тренер присоединяется к MФФ в рамках продолжающегося партнерства между организацией и Японской футбольной ассоциацией.

57-летний Ичиро имеет лицензию УЕФА категории А. Он, пожалуй, наиболее известен своим 12-летним пребыванием в должности главного тренера футбольного клуба «Хокурику Электрик» Японской футбольной лиги, турнира четвертого уровня в стране. Затем он руководил сингапурским футбольным клубом «Альбирекс Ниигата» с 2005 по 2006 год. С 2012 года он был менеджером футбольного клуба «Средняя школа Тояма Дайити», но его долгое пребывание в должности завершилось в конце декабря прошлого года.

У него была короткая игровая карьера в Husei University и Furukawa SC, прежде чем уйти на пенсию в 1989 году.

Ичиро становится четвертым менеджером Монголии с января 2020 года после ухода Масе и европейцев Воислава Бралушича и Растислава Божика. Федерация футбола Монголии и ее болельщики надеются на долгое и успешное пребывание у руля менеджера, который уже провел более десяти лет на двух тренерских должностях.

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