11 заводов Toyota в Японии закроют из-за «омикрона»

CentralAsia (CA) - Компания Toyota вынуждена будет остановить в конце января 11 из 15 своих главных предприятий в Японии из-за высокого роста количества заражений сотрудников омикрон-штаммом COVID-19. Об этом сообщает Nikkei.

Простой 21 линии автомобильных заводов продлится минимум с 21 по 24 января. Предполагается, что производственный план Toyota на первый месяц 2022 года окажется недовыполненным на 47 тыс. машин.

Кризис повлияет на объемы выпуска многих популярных моделей, в том числе внедорожников Toyota Land Cruiser 300, что еще сильнее усугубит проблемную ситуацию с большими очередями на автомобили. Ранее японская компания была вынуждена официально подтвердить, что сроки ожидания клиентами внедорожника Land Cruiser нового поколения могут растянуться на четыре года. Это обусловлено большим количеством заявок на покупку модели, число которых в несколько раз превышает производственный план.

Ранее стало известно, что в феврале предполагаемый объем производства Toyota составит около 700 тыс. автомобилей, что на 150 тыс. машин меньше, чем прогнозировалось прежде. Причиной корректировки планов станут вынужденные простои заводов из-за перебоев с поставками полупроводников на фоне продолжающейся пандемии COVID-19.

Из-за этого японцы были вынуждены изменить прогноз по производству на заканчивающийся финансовый год. Изначально планировалось, что к 31 марта 2022 года с конвейеров предприятий компании сойдет более 9 млн автомобилей, однако теперь Toyota признает, что эта цифра окажется меньше.