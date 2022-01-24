В США бой монгольского профессионального боксера с оппонентом из Намибии завершился вничью

CentralAsia (MNG) - Чемпион IBO по профессиональному боксу и игрок WBA по прозвищу «King Tug» Төгсцогт вчера провел свой очередной бой. Переходя к сегодняшней карте Showtime, которая транслировалась в прямом эфире из Атлантик-Сити, было много неизвестных, когда речь шла о главном событии. Главным событием вечера стал бой в США, в котором встретились монгольский боксер Нямбаярын Төгсцогт и Сакария Лукас из Намибии.

Он боролся с Сакарией Лукасом «Desert Storm» из Намибии в течение 10 раундов, сыграв вничью 94-96, 96-94 и 95-95 тремя судьями.

Сакария Лукас по прозвищу «Desert Storm» проиграл всего один раз в 26 боях, а Төгсцогт проиграл два из своих 14 боев по решению судей.

Бой начался с большого количества споров в первом раунде. «King Tug» нанес сильный левый хук, который поразил Лукаса и чуть не сбил его с ног. Со второго по четвертый раунды Төгсцогт контролировал бой двойными левыми хуками и несколькими жесткими апперкотами. Төгсцогт снова чуть не отправил Лукаса в нокдаун в пятом раунде сокрушительным правым апперкотом.

Забавная вещь произошла в шестом раунде, когда Төгсцог просто перестал быть активным. Он взял перерыв с шестого по десятый раунды и был сбит с ног в восьмом, который был ошибочно засчитан. Этот попал в протоколы, и у судей было 96-94 (Лукас), 96-94 (Төгсцогт) и 95-95 для раздельной ничьей, - пишет Авраам Гонсалес для nyfights.com.

Нямбаярын Төгсцогт — монгольский боксёр. Серебряный призёр Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира (2009), бронзовый призёр чемпионата Азии (2009). Чемпион мира в полулёгкой (версия IBO, 2019—н. в.) весовой категории.

Олимпийские игры 2012: Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В 1/16 финала победил азербайджанца Эльвина Мамишзаде. В 1/8 финала победил итальянца Винченцо Пикарди. В четвертьфинале победил узбекистанца Жасурбека Латипова. В полуфинале победил россиянина Мишу Алояна. В финале проиграл кубинцу Робейси Рамиресу.

Перешёл в профессиональный бокс: Стал тренироваться у Джо Гуссена. В феврале 2015 года подписал контракт с менеджером Элом Хэймоном.

Дебютировал на профессиональном риге 13 марта 2015 года, одержав победу нокаутом в 1-м раунде.

27 августа 2015 года досрочно победил бывшего претендента на титул чемпиона мира во 2-м наилегчайшем весе мексиканца Артуро Бадильо.

26 мая 2018 года нокаутировал в 3-м раунде бывшего временного чемпиона в двух весовых категориях колумбийца Оскара Эскандона.

26 января 2019 года победил единогласным решением судей, доминиканца Клаудио Марреро, и завоевал первый профессиональный титул и сразу вакантный пояс чемпиона мира по версии IBO

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения